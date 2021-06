Bondscoach Luis Enrique van Spanje was maandagavond na het spectaculaire halvefinaleduel met Kroatië (5-3) lovend over Álvaro Morata. De spits, die onlangs onthulde dat hij en zijn familie doodsbedreigingen hebben ontvangen, maakte in de verlenging de 4-3 voor zijn land.

"Ik denk niet dat je ergens op de wereld een bondscoach zal vinden die een speler als Álvaro niet zou bewonderen en prijzen", zei Enrique op zijn persconferentie na het spektakelstuk in Kopenhagen, waar het na reguliere speeltijd 3-3 stond door twee late goals van Kroatië.

"Álvaro kan ons het overwicht geven, hij kan het veld goed breed maken, hij kan verdedigen alsof het een verdediger is, hij is goed in kopduels, hij maakt doelpunten en is fysiek ijzersterk. We zijn kwaliteiten waarderen en beseffen wat hij betekent voor het Spaanse team."

De 28-jarige Morata kreeg eerder tijdens het toernooi veel kritiek te verwerken en onthulde afgelopen week dat hij en zijn familie veel haatberichten krijgen. Zo zei de spits van Juventus dat hij tijdens het EK een bericht ontving van iemand die "hoopte dat zijn kinderen zouden sterven".

Álvaro Morata was belangrijk voor Spanje door in de verlenging de 4-3 te maken. Foto: AFP

Enrique verdedigt blunderende keeper

Tegen Kroatië was Morata goud waard met zijn fraaie treffer in de eerste helft van de verlenging. De spits nam de voorzet van Dani Olmo geweldig aan en schoot de bal onberispelijk binnen. Mikel Oyarzabal besliste het duel drie minuten later, waardoor Spanje toch nog met de schrik vrijkwam.

Vooral doelman Unai Simón zal opgelucht ademhalen. De keeper ging na twintig minuten vreselijk in de fout door een harde terugspeelbal van Pedri niet aan te nemen, maar langs zijn voet te laten schieten.

"Voetbal is een spel waarin fouten worden gemaakt", verdedigde Enrique zijn keeper. "Unai Simon heeft iedereen een les geleerd, vooral aan kinderen die profvoetballer willen worden. Wees niet bang voor het maken van fouten, maar blijf jezelf verbeteren. Unai was na zijn blunder, want dat was het, nog van grote waarde voor ons met geweldige reddingen."

Spanje neemt het in de kwartfinales op tegen Zwitserland, dat maandagavond voor een grote stunt zorgde door Frankrijk na strafschoppen te verslaan.