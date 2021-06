De euforie is groot bij Zwitserland na de stunt tegen titelfavoriet Frankrijk in de achtste finales van het EK. Bondscoach Vladimir Petkovic en zijn spelers hadden voor het achtstefinaleduel in Boekarest, dat via penalty's werd beslist, al het gevoel dat ze kans zouden maken tegen 'Les Bleus'.

"Ik zei vooraf al tegen de technische staf dat we geschiedenis konden schrijven, en dat hebben we gedaan. Dit is echt onbeschrijfelijk", zei de dolblije aanvoerder Granit Xhaka op de persconferentie, waarbij hij de bokaal voor de Man of the Match bij zijn bondscoach zette.

"Tegen dit topteam van Frankrijk terugkomen van een achterstand is ongelooflijk. Het enige wat ik kan doen is mijn ploeggenoten en met name onze bondscoach bedanken. Hij heeft ons geweldig onder handen genomen en het hele team verbeterd. Het is mooi dat we in staat zijn geweest om hem terug te betalen."

Zwitserland stond halverwege al op voorsprong in Boekarest, maar incasseerde tussen de 57e en 75e minuut drie treffers. Door een uitstekend slot van de tweede helft sleepte de ploeg van Petkovic er alsnog een verlenging uit, waarna de Zwitsers in de beslissende penaltyserie zegevierden door een misser van Kylian Mbappé.

Aanvoerder Granit Xhaka en bondscoach Vladimir Petkovic vlogen elkaar in de armen na de misser van Kylian Mbappé. Aanvoerder Granit Xhaka en bondscoach Vladimir Petkovic vlogen elkaar in de armen na de misser van Kylian Mbappé. Foto: AFP

'Ik heb de beschikking over een team van superklasse'

Voor Zwitserland was het pas de tweede zege dit EK, nadat er in de groepsfase met 3-1 werd gewonnen van Turkije. Petkovic vindt het bijzonder knap dat zijn ploeg er bij een 3-1-achterstand in de slotfase nog in slaagde om twee keer te scoren tegen regerend wereldkampioen Frankrijk.

"Voor normale mensen is het onmogelijk om het tij nog te keren, maar ik heb de beschikking over een team van superklasse. We hadden zelfs nog de energie en kracht om het duel in 120 minuten te beslissen", constateerde de trotse Petkovic.

"Na zo'n geweldig optreden kan ik niet meer tevreden zijn met alleen strijdlust. Nu we een nieuw niveau hebben bereikt, zal ik mijn ploeg vragen om dat straks weer te doen. En daarna wéér. Het was echt een emotionele avond, misschien wel iets te emotioneel."

Het is de eerste keer dat Zwitserland op een EK de kwartfinales weet te bereiken. De ploeg van Petkovic neemt het voor een plek bij de laatste vier op tegen Spanje, dat maandag Kroatië uitschakelde na een eveneens spectaculaire achtste finale.