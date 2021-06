Kylian Mbappé zat er maandagavond doorheen na de uitschakeling van titelfavoriet Frankrijk in de achtste finales van het EK. De spits miste in de penaltyserie tegen Zwitserland de beslissende strafschop.

"Het verdriet is enorm groot", schreef Mbappé na de wedstrijd in Boekarest op Instagram. "Het spijt me van de penalty. Ik wilde het team helpen, maar ik heb gefaald. Het zal moeilijk worden om in slaap te komen, maar juist door de hoogte- en dieptepunten hou ik zo van deze sport."

Frankrijk knokte zich in de tweede helft nog terug van een achterstand door doelpunten van Karim Benzema (twee) en Paul Pogba en leek zich alsnog bij de laatste acht te voegen, maar Zwitserland scoorde in de laatste tien minuten nog twee keer en dwong een verlenging af (3-3).

Uiteindelijk waren er strafschoppen nodig om een beslissing te brengen. Na vijf rake Zwitserse penalty's zag Mbappé zijn inzet gestopt worden door Yann Sommer, waardoor de grote titelfavoriet Frankrijk al voor de kwartfinales strandde.

"Ik weet dat jullie als fans teleurgesteld zijn, maar ik wil jullie toch bedanken voor alle steun en het onvoorwaardelijke geloof in ons. Het belangrijkste is dat we straks sterker terugkomen voor de volgende belangrijke momenten", aldus de 22-jarige Mbappé.

Kylian Mbappé zag zijn penalty gestopt worden door keeper Yann Sommer. Kylian Mbappé zag zijn penalty gestopt worden door keeper Yann Sommer. Foto: AFP

Deschamps pareert vragen over toekomst

Bondscoach Didier Deschamps vindt dat de aanvaller van Paris Saint-Germain ondanks zijn kostbare misser geen blaam treft. De 53-jarige Fransman denkt dat zijn ploeg sowieso niet te lang moet blijven hangen in de teleurstelling van de vroege uitschakeling op het EK.

"Niemand is boos op Mbappé. We hebben geweldige momenten gehad met het team, maar deze nederlaag doet veel pijn. Het gaat ons niet helpen om veel aan deze wedstrijd terug te blijven denken, dus we moeten accepteren dat we naar huis gaan", baalde Deschamps, wiens positie onder druk is komen te staan.

In de groepsfase maakte zijn sterrenensemble al geen heel overtuigende indruk. Frankrijk won weliswaar van Duitsland (1-0) en eindigde bovenaan in groep F, maar de wereldkampioen van 2018 kwam niet langs Hongarije (1-1) en Portugal (2-2).

"Het draait nu niet om mijn positie", pareerde Deschamps vragen over een mogelijk ontslag. "In deze ploeg steunen de spelers mij en andersom. Als er dingen fout gaan, ben ik verantwoordelijk. We hebben tijd nodig om hier bovenop te komen."