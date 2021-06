Frankrijk is maandag verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van het EK. De regerend wereldkampioen ging na strafschoppen onderuit in een spektakelstuk tegen Zwitserland, nadat de wedstrijd na verlenging in 3-3 was geëindigd.

Haris Seferovic opende na een kwartier verrassend de score voor de Zwitsers, die vroeg in de tweede helft verzuimden om de voorsprong te verdubbelen. Ricardo Rodríguez miste echter een strafschop.

Frankrijk draaide de achterstand vervolgens in een tijdsbestek van slechts drie minuten om. Karim Benzema zorgde eerst voor de gelijkmaker en bracht zijn land kort daarna ook op voorsprong.

Een kwartier voor tijd vergrootte Paul Pogba met een wereldgoal de marge, maar Zwitserland sleepte er toch nog een verlenging uit. Seferovic maakte de aansluitingstreffer en Mario Gavranovic zorgde in blessuretijd voor de 3-3. In de verlenging werd niet gescoord, waarna Zwitserland de strafschoppenreeks met 5-4 won.

In de kwartfinales neemt Zwitserland het vrijdag in Sint-Petersburg op tegen Spanje, dat eerder op de dag in een spektakelstuk na verlenging met 5-3 te sterk was voor Kroatië.

Haris Seferovic scoorde tweemaal voor Zwitserland. Haris Seferovic scoorde tweemaal voor Zwitserland. Foto: Getty Images

Zwitserland verzuimt op 2-0 te komen

In de Arena Nationala was de eerste kans voor de Fransen, maar de kopbal van Raphaël Varane ging over. Aan de andere kant was het na een kwartier wel raak. Seferovic kopte raak uit een afgemeten voorzet van Steven Zuber.

Frankrijk ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker, maar kwam voor rust niet verder dan een schot van Adrien Rabiot dat voorlangs ging. In het vervolg van de eerste helft zorgde alleen een supporter die het veld oprende nog voor wat opwinding.

In de tweede helft kregen de toeschouwers in Roemenië wel waar voor hun geld. Nadat Seferovic al vroeg een grote kans miste, kregen de Zwitsers tien minuten na rust na tussenkomst van de VAR een penalty vanwege een overtreding van Benjamin Pavard op Zuber. De penalty werd van oud-PSV'er Rodríguez werd echter gestopt door Hugo Lloris.

Paul Pogba zorgde met een schitterend afstandsschot voor de 3-1. Paul Pogba zorgde met een schitterend afstandsschot voor de 3-1. Foto: Getty Images

Pogba lijkt wedstrijd met wereldgoal te beslissen

De gemiste strafschop was de aanzet tot de wederopstanding van Frankrijk. Twee minuten later bracht Benzema zijn ploeg langszij door de bal prachtig mee te nemen en Yann Sommer te passeren. Kort daarna zorgde de spits ook voor de 2-1 door van dichtbij raak te koppen.

De ploeg van bondscoach Didier Deschamps leek de wedstrijd te beslissen toen Pogba de bal van zo'n 25 meter schitterend in de rechterbovenhoek joeg, maar de Zwitsers knokten zich vervolgens terug. Tien minuten voor tijd kopte Seferovic de aansluitingstreffer binnen, waarna Gavranovic - die kort daarvoor nog een goal afgekeurd zag worden wegens buitenspel - in de 91e minuut vanaf de rand van het zestienmetergebied de 3-3 maakte.

Kingsley Coman bezorgde Frankrijk met een schot op de lat nog bijna de winst in de reguliere speeltijd, maar ook hij kon een verlenging niet voorkomen. Daarin misten Pavard, Coman, Kylian Mbappé en Olivier Giroud kansen voor 'Les Bleus'.

Een strafschoppenreeks moest uiteindelijk de beslissing brengen en daarin trokken de Zwitsers aan het langste eind. De beslissende penalty van Mbappé werd gekeerd door Sommer.