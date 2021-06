Harry Kane draagt dinsdag in de achtste finale van Engeland in Londen tegen Duitsland ook een aanvoerdersband in regenboogkleuren. De Engelsen koemn daarmee op voor de LGBT-gemeenschap.

Kane volgt het voorbeeld van de Duitse doelman Manuel Neuer, die al voor het EK begon met het dragen van een aanvoerdersband in regenboogkleuren.

De UEFA deed na de eerste groepswedstrijd nog wel onderzoek of Neuer daarmee de gedragsregels overtrad, maar dat was niet het geval, waardoor hij gebruik mocht maken van de speciale band.

Georginio Wijnaldum droeg zondag in de achtste finale van Nederland tegen Tsjechië (1-2-nederlaag) een OneLove-band, waarmee Oranje ook inclusiviteit en verbinding wilde uitstralen.

Mount en Chilwell mogen zich weer in selectie begeven

Er was maandag ook goed nieuws voor Engeland met het oog op het duel met Duitsland. Mason Mount en Ben Chilwell mogen zich na een verplichte quarantaineperiode van tien dagen vanaf dinsdag weer in de selectie begeven.

De aanvaller en de verdediger zijn daardoor net op tijd weer beschikbaar vor de kraker tegen Duitsland. De vraag is echter of bondscoach Gareth Southgate het aandurft om direct alweer een beroep te doen op het teruggekeerde duo.

"Dat is een ingewikkelde beslissing", zei Southgate. "Ze hebben in de afgelopen periode individueel gereisd en getraind, apart van de groep. Dat is natuurlijk lastig. Ze hebben niet alleen in fysiek opzicht het nodige gemist, maar ook de tactische trainingen konden ze niet bijwonen."

"De teambesprekingen hebben ze gevolgd in andere kamers via een digitale verbinding. Door al die gescheiden contacten was het vooral voor hen een heel moeilijke tijd. Ik zal alles in overweging moeten nemen."

Mount en Chilwell, beiden spelend bij Chelsea, moesten in afzondering nadat ze hun Schotse clubgenoot Billy Gilmour na de onderlinge groepswedstrijd (0-0) op 18 juni hadden omhelsd. Gilmour testte daarna positief op het coronavirus.