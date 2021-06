Spanje heeft zich maandag in een memorabele wedstrijd in Kopenhagen tegen Kroatië geplaatst voor de kwartfinales op het EK. De Spanjaarden verspeelden in de reguliere speeltijd een 3-1-voorsprong, maar wonnen in de verlenging alsnog met 5-3.

Spanje beleefde een dramatische start doordat doelman Unai Simón een terugspeelbal van Pedri totaal verkeerd aannam, waardoor de bal in eigen doel belandde. Hoewel hij er nog met zijn voet aan zat, werd de eigen goal gegeven aan Pedri.

Daarna bleef Spanje aanvankelijk de bovenliggende partij en zette het het overwicht om in drie treffers. Pablo Sarabia maakte vlak voor rust de 1-1 en César Azpilicueta en Ferran Torres zorgden na de pauze voor de 2-1 en de 3-1.

Spanje leek het in de slotfase helemaal weg te geven. Kroatïe dwong in de laatste vijf minuten een verlenging af door doelpunten van Mislav Orsic en Mario Pasalic, maar in de verlenging werd Spanje gered door Álvaro Morata en Mikel Oyarzabal.

In de kwartfinales neemt Spanje het vrijdag in Sint-Petersburg op tegen regerend wereldkampioen Frankrijk of Zwitserland, die maandag om 21.00 uur tegenover elkaar staan in Boekarest.

De Spaanse doelman Unai Simon haalt de bal uit het doel na zijn vreselijke blunder tegen Kroatië. De Spaanse doelman Unai Simon haalt de bal uit het doel na zijn vreselijke blunder tegen Kroatië. Foto: Getty Images

Spanje overtuigt vanaf het begin

Spanje overtuigde tegen vicewereldkampioen Kroatië van meet af aan. Het team verzuimde alleen al vroeg een voorsprong te nemen, vooral omdat Koke oog in oog met doelman Dominik Livakovic veel te slap inschoot.

Kroatië kon er weinig tegenover stellen, maar kreeg wel de 1-0 cadeau. Simon verkeek zich grandioos op de harde terugspeelbal van Pedri ter hoogte van de middenlijn en ging met zijn blunder de hele wereld over.

Spanje was het heel even kwijt en ontsnapte aan de 0-2 bij momenten van Mateo Kovacic (schot net over) en Nikola Vlasic (schot in het zijnet), maar daarna was het vrijwel constant eenrichtingsverkeer richting het doel van Kroatië.

Dat resulteerde nog voor rust in de 1-1 van Sarabia (rebound op schot van José Gayá) en na de pauze in de 2-1 van Azpilicueta (kopbal uit voorzet van Torres) en de 3-1 van Torres, die slim profiteerde van een snel genomen vrije trap van Pau Torres.

Dolle vreugde bij Kroatië na de late 3-3 tegen Spanje. Dolle vreugde bij Kroatië na de late 3-3 tegen Spanje. Foto: Getty Images

Kroatië leeft helemaal op

Kroatië was dood en begraven, maar leefde in de slotfase compleet op aan de hand van Luka Modric. Invaller Mislav Orsic tikte in de 85e minuut van dichtbij raak en Mario Pasalic kopte in de 93e minuut op aangeven van Orsic de 3-3 binnen.

Het had er alle schijn van dat Kroatië in de verlenging de comeback kon voltooien. Andrej Kramaric kreeg al vlug een enorme kans, maar Simon maakte zijn fout goed door zich voor de bal te gooien.

Spanje had het opeens zwaar, maar besliste het duel aan het einde van de eerste verlenging. Uitgerekend de in eigen land flink bekritiseerde Morata maakte met een verwoestende uithaal de 4-3 en invaller Oyarzabal schoof de bal binnen voor de 5-3.

Daarmee werd het een EK-avond om niet snel te vergeten - voor het eerst in de geschiedenis van het toernooi waren er acht verschillende doelpuntenmakers - en scoorde Spanje voor de tweede keer op rij vijfmaal, na de 5-0 tegen Slowakije.