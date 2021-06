Frankrijk had na de laatste groepswedstrijd op het EK tegen Portugal in het Hongaarse Boedapest last van een hittegolf. Bondscoach Didier Deschamps hoopt dat zijn ploeg voldoende is hersteld voor de achtste finale van maandag tegen Zwitserland.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

"De hittegolf in Boedapest heeft zeker impact op ons gehad", zei Deschamps in de aanloop naar de eerste knock-outwedstrijd van zijn ploeg. "We hebben gelukkig wel een extra rustdag gehad, vijf in plaats van vier dagen. Onze tegenstander heeft zelfs acht dagen kunnen herstellen, wat nog beter is. Ook hier is het warm, maar wel iets dragelijker."

Oranje werd zondag in Boedapest in de achtste finales uitgeschakeld door Tsjechië (0-2). Ook die wedstrijd werd gespeeld onder tropische omstandigheden. Frankrijk-Zwitserland wordt afgewerkt in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Deschamps, die met Frankrijk won van Duitsland (1-0) en gelijkspeelde tegen Hongarije (1-1) en Portugal (2-2) waakt voor onderschatting tegen Zwitserland, de nummer dertien van de wereld.

"Het is een team dat zeer gestructureerd kan spelen", vervolgde Deschamps. "Met spelers als Haris Seferovic, Breel Embolo en Xherdan Shaqiri hebben ze een zeer sterke voorhoede in huis. We zullen op ons best moeten zijn om ervoor te zorgen dat we ook na de wedstrijd nog kunnen lachen."

Bondscoach Vladimir Petkovic hoopt met Zwitserland te stunten tegen Frankrijk. Bondscoach Vladimir Petkovic hoopt met Zwitserland te stunten tegen Frankrijk. Foto: ANP

'Als we allebei 100 procent geven wint Frankrijk'

Vladimir Petkovic, de bondscoach van Zwitserland, heeft niet de illusie dat zijn ploeg Frankrijk op eigen kracht uit het toernooi kan spelen. "Als we allebei 100 procent geven, dan zullen zij gaan winnen", aldus Petkovic, wiens ploeg achter Italië en Wales derde werd in groep A.

"Wij moeten boven onszelf zien uit te stijgen en dan nog moeten we hopen dat Frankrijk een mindere dag heeft. Niettemin moeten we ambitieus blijven. Ons doel is om goed te spelen en Frankrijk uit te schakelen."

De achtste finale tussen Frankrijk en Zwitserland begint maandag om 21.00 uur. Om 18.00 uur staat ook nog de finale tussen Kroatië en Spanje op het programma.