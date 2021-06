De Deense bondscoach Kasper Hjulmand is allesbehalve verrast dat komende zaterdag niet het Nederlands elftal, maar Tsjechië de tegenstander is in de kwartfinales van het EK.

"Eerlijk gezegd kwam het resultaat voor mij niet als een verrassing", zei Hjulmand maandag over pijnlijke nederlaag van Oranje, dat het tegen Tsjechië helemaal weggaf in de tweede helft met een rode kaart voor Matthijs de Ligt en twee tegengoas.

"Ik heb heel veel respect voor de Tsjechen. Ze spelen met bijzonder veel intensiteit. Ze zijn goed georganiseerd en ook fysiek erg sterk. Patrik Schick is op dit moment een van de beste aanvallers in Europa."

Volgens verdediger Nicolai Boilesen (ex-Ajax) lijkt Tsjechië qua manier van voetballen wel op Denemarken. "Als ik zie hoe ze als team één zijn, hoe ze wedstrijden aanpakken, dan is dat heel vergelijkbaar met hoe het bij ons gaat. Voetbal is bovenal een teamsport", zei hij.

De Denen verloren op dit EK hun eerste twee groepswedstrijden tegen Finland en België. Het duel met de Finnen werd overschaduwd door het drama met Christian Eriksen, die op het veld in Kopenhagen in elkaar zakte en gereanimeerd moest worden.

Denemarken heeft zich echter op indrukwekkende wijze opgericht. De ploeg van Hjulmand maakte zowel in de laatste groepswedstrijd tegen Rusland (4-1) als in de achtste finale tegen Wales (4-0) vier doelpunten. De wedstrijd tegen Tsjechië begint zaterdag om 18.00 uur.