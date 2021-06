Thorgan Hazard was zondagavond de gevierde man bij België door in het achtstefinaleduel met Portugal (1-0) de enige treffer voor zijn rekening te nemen. De middenvelder kreeg na de wedstrijd pas echt door wat voor impact hij heeft gehad.

"Als ik zie hoeveel berichten ik heb ontvangen, moet dit wel de belangrijkste goal uit mijn carrière zijn", zei een tevreden Hazard na de wedstrijd in Sevilla. "Het geeft een heerlijk gevoel om voor je land te scoren, zeker als het zo'n belangrijk doelpunt blijkt te zijn. Ik had niks beters durven dromen."

De twee jaar jongere broer van Eden Hazard tekende in de 42e minuut voor de 1-0 in Estadio La Cartuja door van afstand raak te schieten. Doelman Rui Patrício was duidelijk verrast door het effect dat in de bal zat en tastte mis.

"Het moet een vrij bizar schot zijn geweest voor de keeper", erkende Thorgan Hazard. "De bal leek naar links te gaan, maar draaide naar rechts. In zulke wedstrijden moet je gewoon schieten als je de kans krijgt en door een vleugje geluk ging de bal erin."

Thorgan Hazard kritisch op scheidsrechter Brych

Waar Thorgan Hazard een heldenrol vertolkte, viel Eden Hazard uit. De aanvoerder van de Belgen werd drie minuten voor tijd gewisseld met een hamstringblessure. Thorgan Hazard vindt dat zijn broer meer in bescherming had moeten worden genomen door scheidsrechter Felix Brych.

"Ik kan niet te veel negatiefs over de scheidsrechter zeggen, want dan straft hij me straks weer in de Bundesliga", zei de middenvelder van Borussia Dortmund. "Maar er zijn aardig wat overtredingen op Eden gemaakt die bestraft hadden kunnen worden. Hij floot weinig. Toch denk ik dat we over het algemeen niet echt kunnen klagen."

België wacht in de kwartfinales opnieuw een zware kluif, want de ploeg van bondscoach Robert Martínez neemt het dan op tegen Italië. De Italianen rekenden zaterdagavond na verlenging af met Oostenrijk.