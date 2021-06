De spelers van Portugal zitten in zak en as door de uitschakeling in de achtste finales van het EK. België won zondagavond met 1-0 en zorgde ervoor dat de Portugezen de Europese titel niet meer kunnen prolongeren.

"We zijn verdrietig en een illusie armer", zei bondscoach Fernando Santos na het duel in Sevilla. "Sommige spelers zaten huilend in de kleedkamer. Ze hebben alles gegeven. We geloofden echt dat we het EK net als in 2016 konden winnen, dus de teleurstelling is erg groot."

België had aan een fraai afstandsschot van Thorgan Hazard in de 42e minuut genoeg om zich bij de laatste acht te voegen. Portugal kreeg met name na rust genoeg kansen om de gelijkmaker aan te tekenen, maar doelman Thibaut Courtois hield zijn doel schoon.

"Wij hadden bijna dertig schoten en raakten twee keer de paal, België schoot zes keer en scoorde wel", baalde Santos. "Maar een nederlaag is een nederlaag. Het is moeilijk voor mij om nu woorden te vinden om dit te beschrijven. De spelers hebben alles gegeven en niks fout gedaan."

Ook EK-topscorer Cristiano Ronaldo kon het verschil niet maken bij Portugal. Foto: AFP

'Ronaldo was een geweldige aanvoerder'

Ook Cristiano Ronaldo kon Portugal niet een ronde verder helpen, terwijl de sterspeler van de 'Seleção das Quinas' in de groepsfase liefst vijf keer tot scoren kwam. "Dat is een feit, maar hij heeft alles geprobeerd tegen België. Cristiano was in elk opzicht een waardige aanvoerder, dus ik neem hem helemaal niks kwalijk."

Hoewel de teleurstelling bij Portugal overheerst, is er volgens Santos geen man overboord dat zijn ploeg nu al in de achtste finales van het EK is gestrand. De bondscoach benadrukt dat zijn ploeg in het verleden ook goed is omgegaan met teleurstellingen.

"In 2018 werden we in de achtste finales van het WK uitgeschakeld en in het jaar daarop wonnen we de Nations League. We hebben nog veel om voor te strijden in de nabije toekomt. We moeten vooruitkijken en proberen om in 2022 wereldkampioen te worden", besloot Santos.