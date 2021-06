Binnen- en buitenlandse media vellen maandag een vernietigend oordeel over het Nederlands elftal na de kansloze uitschakeling in de achtste finales van het EK. De ploeg van bondscoach Frank de Boer verloor zondag in Boedapest na een foutloze groepsfase met 0-2 van Tsjechië.

"In de eerste de beste échte toernooiwedstrijd faalden de bondscoach én de dragende spelers van Oranje op vrijwel alle fronten", schrijft het AD. "Dit Oranje krijgt mogelijk over anderhalf jaar al een herkansing op het WK in Qatar, maar het heeft amper houvast om in de komende tijd op voort te borduren."

Oranje noteerde tegen Tsjechië geen enkel schot op doel en kwam na rust in de problemen door een rode kaart voor Matthijs de Ligt. Tomás Holes zorgde in de 68e minuut voor de 0-1, waarna Patrick Schick het duel in de slotfase besliste. De kritiek in de media is vooral gericht op het inspiratieloze spel van het Nederlands elftal.

"Gewoon niet voetballen. Geen vorm tonen. Nauwelijks een kans krijgen. De identiteit van een uniek voetballand verkwanselen, het imago van de meeslepende aanval, de dominantie, het vleugelspel, de gedegen opbouw. Allemaal parels, inruilen voor modderig toevalvoetbal. Angst laten regeren. Het leek, op de openingsfase na, nergens op, het voetbal van Nederland", schrijft de Volkskrant in niet mis te verstane bewoordingen.

Volgens Trouw moet iedereen bij Oranje, maar met name bondscoach Frank de Boer, in de spiegel kijken. "De Boer is uiteraard de hoofdverantwoordelijke voor het debacle van Boedapest. Hij koos tegen het allerminst excellente Tsjechië voor een behoudende tactiek die tot een angstig en apathisch ogend Nederlands elftal leidde."

"Dit is door de totaal onnodige uitschakeling een toernooi geworden zonder enige glans, een EK om snel te vergeten", schrijft De Telegraaf. "De aanloop van Nederland-Tsjechië stond door de antihomowetgeving in Hongarije grotendeels in het teken van de kleuren van de regenboog. Maar de avond in Boedapest eindigde voor Oranje gitzwart."

281 EK-update: Betekent dit het einde voor De Boer bij Oranje?

Buitenlandse media: 'Tsjechië zorgt voor grootste stunt dit EK'

In het buitenland is er vooral met grote verbazing gereageerd op de uitschakeling van Oranje, dat tijdens de groepsfase nog op veel lof buiten de landsgrenzen kon rekenen. "Tsjechië heeft voor de grootste stunt van dit EK tot dusver gezorgd door Nederland uit te schakelen", schrijft de BBC.

The Guardian verwijst naar de uitspraak van De Boer in de aanloop naar het achtstefinaleduel dat Oranje Europees kampioen zou kunnen worden. "Maar dan moest wel alles op z'n plaats vallen, en in Boedapest viel alles uit elkaar. Het Nederlands elftal groeide zogenaamd in vorm en geloof, maar bleek zelfdestructief", aldus de Britse krant.

"Het Tsjechische trauma krijgt een vervolg voor Nederland", schrijft Bild, doelend op de pijnlijke nederlagen van Oranje in het verleden tegen de Tsjechen. "De handsbal van De Ligt zorgde ervoor dat Tsjechië in de kwartfinales staat en de eerste titelfavoriet uit het toernooi ligt."

La Gazzetta dello Sport trekt de vergelijking met Italië, dat zaterdagavond in de verlenging tegen Oostenrijk met de schrik vrijkwam. "Maar Nederland had niet de kwaliteit en het karakter van Italië om stand te houden. De vraag is nu wiens fout het is. De coach met zijn gekozen systeem, of het matige optreden van sleutelspelers zoals Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Matthijs de Ligt?"

Het Belgische Sporza spreekt van een afgang voor Oranje. "Ondanks behoorlijk wat aanvallende impulsen, vooral in de eerste helft, slaagde Nederland er niet in om ook maar één schot tussen de palen te krijgen. Schaamrood op de wangen van Oranje. Terwijl de weg naar de finale openlag, sneuvelde het al bij de eerste echte horde."