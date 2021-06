Thibaut Courtois heeft zondag na de overwinning met België op Portugal (1-0) een sneer uitgedeeld aan Nederland. De keeper van de 'Rode Duivels' geniet ervan dat hij in tegenstelling tot ons land wél door is naar de kwartfinales van het EK.

De Belgen stonden lange tijd onder druk, maar versloegen de regerend Europees kampioen en sterspeler Cristiano Ronaldo dankzij een mooi doelpunt van Thorgan Hazard in de eerste helft. Oranje verloor eerder op de avond op dramatische wijze met 0-2 van Tsjechië.

"We hebben goed verdedigd en bewezen dat de kritiek op onze defensie onterecht is. Ik hoorde dat enkele Hollanders kritiek hadden op ons, maar wij stoten door en zij liggen eruit", zei Courtois, waarbij niet duidelijk is op wie hij precies doelt.

"Zo'n topwedstrijd is nooit gemakkelijk. We hebben de pech dat onze kant van de tabel vol topploegen zit, maar we hebben de kwaliteiten om door te stoten. Het is nu afwachten hoe Kevin De Bruyne en Eden Hazard (zij vielen uit met kleine blessures, red.) herstellen."

In Nederland was na de groepsfase optimisme, want de ploeg van bondscoach Frank de Boer stond in tegenstelling tot de Belgen voor een op papier gunstiger schema. Voor Oranje is het toernooi echter dus al voorbij.

'We hingen af en toe in de touwen'

Voormalig Ajax-verdediger Thomas Vermaelen maalde er niet om dat België zich in een groot deel van de wedstrijd tegen Portugal beperkte tot verdedigen. "In de tweede helft was het puur zaak om voorsprong vast te houden. We hingen af en toe in de touwen en deden niet genoeg in balbezit om de wedstrijd uit te spelen. Gelukkig hebben we een goeie doelman", zei hij.

De Belgen staan in de kwartfinales tegenover Italië, maar daar wilde Vermaelen nog even niet aan denken. "Laat ons nu eerst even genieten van deze zege. Dit heeft ons veel energie gekost."

De kwartfinale tussen België en Italië wordt vrijdag in München gespeeld. Het duel in de Allianz Arena begint om 21.00 uur.