België heeft zich zondag ten koste van Portugal voor de kwartfinales van het EK geplaatst. Onze zuiderburen versloegen de regerend Europees kampioen in Sevilla met 1-0.

Het winnende doelpunt viel in de eerste helft en kwam op naam van Thorgan Hazard. Het broertje van aanvoerder Eden Hazard haalde hard uit en vond de verre hoek.

Het is de tweede keer op rij dat België de kwartfinales van het EK haalt. Vijf jaar geleden waren die kwartfinales ook het eindstation. Portugal haalt voor het eerst in de historie de laatste acht niet.

Voor Cristiano Ronaldo is een bijzonder EK ten einde. De 36-jarige sterspeler van Portugal was de eerste speler die voor de vijfde keer meedeed aan een Europees kampioenschap en kroonde zich tijdens het toernooi tot EK-topscorer aller tijden.

De Belgen stuiten in de kwartfinales op Italië. De wedstrijd wordt vrijdag in de Allianz Arena in München gespeeld en begint om 21.00 uur.

Portugal vooral na rust beter dan België

In de beginfase hielden België en Portugal elkaar zondag in de beginfase behoorlijk in evenwicht. Na wat dreigende momentjes over en weer was de eerste echte serieuze doelpoging in de 25e minuut voor Ronaldo, die keeper Thibaut Courtois flink in de problemen bracht met een vrije trap.

Het België van bondscoach Roberto Martínez had moeite om iets te forceren, maar sloeg op slag van rust wel ineens toe. Thorgan Hazard besloot het van zo'n 20 meter eens te proberen en de knal van de speler van Borussia Dortmund was keeper Rui Patrício te machtig.

Na rust ging Portugal vol op jacht naar de gelijkmaker. De regerend kampioen was sterker, drong de Belgen steeds verder terug en kreeg kansen via Diogo Jota en João Félix. België gokte vooral op de tegenaanval, maar zonder veel succes.

In de absolute slotfase, waarin de gemoederen soms hoog opliepen, waren Rúben Dias (harde kopbal op de vuisten van Courtois), Raphaël Guerreiro (schot tegen de paal) en Ronaldo (gevaarlijk schot) nog dicht bij de gelijkmaker. Uitschakeling bleek echter onafwendbaar.