Bondscoach Jaroslav Silhavý kon zondag zijn geluk niet op na de zege van Tsjechië op het Nederlands elftal in de achtste finales van het EK (2-0). De oefenmeester is vooral trots op de teamprestatie van zijn spelers.

"Wij waren zeker niet de favoriet, maar we hebben gespeeld als een echt team. Hier kunnen we mee verder. We zijn eerst verder gekomen in een lastige poule met Engeland, Kroatië en Schotland. Dat was al een hele prestatie", zei Silhavý na afloop van de wedstrijd in Boedapest.

"En nu was Nederland favoriet, maar we winnen wel", vervolgde Silhavý. "We hebben Georginio Wijnaldum uit de wedstrijd gespeeld en andere belangrijke spelers van hen boos gemaakt. We kregen zelfs applaus van de Nederlandse fans. Dat was heel sportief."

Tsjechië won in Boedapest door doelpunten van Tomás Holes en Patrik Schick. De Tsjechen werden daarnaast geholpen door Matthijs de Ligt, die na een handsbal met rood van het veld werd gestuurd bij een 0-0-tussenstand. In de kwartfinales neemt Tsjechië het zaterdag in Bakoe op tegen Denemarken (aftrap 18.00 uur).

"Tegen Denemarken zal het een stuk lastiger worden dan tegen Nederland. Zij hebben kracht geput uit de verschrikkelijke gebeurtenis met Christian Eriksen. Maar als we Nederland kunnen verslaan, dan hebben we ook een kans tegen de Denen", aldus Silhavý.