Frank de Boer vindt het logisch dat hij Donyell Malen zondag in de verloren EK-wedstrijd tegen Tsjechië (0-2) naar de kant haalde na de rode kaart van Matthijs de Ligt. Volgens de bondscoach had de PSV'er sowieso geen hele wedstrijd kunnen spelen.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Malen, die juist een basisplaats had gekregen en de gevaarlijkste man was bij Oranje, moest plaatsmaken voor Quincy Promes toen De Ligt vroeg in de tweede helft wegens hands van het veld werd gestuurd. De wissel kwam het spel van Nederland niet ten goede.

"Donyell is een speler die explosief is, maar zestig minuten is op dit moment bijna zijn taks in dit soort wedstrijden. Dat hadden we vooraf al bedacht. Ik wilde in eerste instantie Wout Weghorst brengen, maar Quincy kan op en neer langs de zijkant en staat verdedigend ook zijn mannetje", reageerde De Boer tegen de NOS.

"Of het een blunder van me was? Van de zijkant is het makkelijk praten. Ik zit er dichtbij en weet dat Donyell een fantastische speler is, maar dat de koek na zestig of zeventig minuten op is. Vandaar de keuze."

Donyell Malen kreeg de grootste kans namens Oranje. Donyell Malen kreeg de grootste kans namens Oranje. Foto: Pro Shots

'Deze kater gaat nog wel even duren'

De Boer vindt dat Oranje domineerde tegen de Tsjechen, ook al kwam zijn ploeg tot niet één schot op doel. Na de rode kaart van De Ligt ging het mis door doelpunten van de Tsjechen Tomás Holas en Patrik Schick.

"Dit is een ongelooflijke kater die nog wel even gaat duren. Ik heb in 2000 de halve finale van Italië verloren via penalty's, terwijl we het gevoel hadden dat we door hadden moeten gaan. Dat slijt niet zomaar even", aldus De Boer.

"Als we de volgende keer weer bij elkaar komen, moeten we er direct weer staan. Daar moeten we naartoe werken, maar voor nu zijn de gevoelens zo sterk, dat we daar nog even niet aan moeten denken."

Tsjechië staat in de kwartfinales tegenover Denemarken. Die wedstrijd wordt zaterdag om 18.00 uur gespeeld.