Matthijs de Ligt voelt zich verantwoordelijk voor de uitschakeling van het Nederlands elftal tegen Tsjechië (0-2) in de achtste finales van het EK. De verdediger leidde met een rode kaart een dramatische tweede helft in, waarin Oranje twee doelpunten incasseerde.

"Dit was heel slecht", baalde De Ligt bij de NOS. "We verloren de wedstrijd door een actie van mij en dat voelt heel vervelend."

De 21-jarige De Ligt kreeg tien minuten na rust rood omdat hij vallend hands maakte en zo een grote Tsjechische kans voorkwam. Vervolgens leidden Tomás Holes en Patrik Schick de Tsjechen naar de overwinning.

"We hadden de wedstrijd onder controle", aldus de verdediger van Juventus. "Ik liet de bal stuiteren, kreeg een duwtje en viel op de grond waardoor ik hands maakte. Uiteindelijk veranderde dit moment de wedstrijd en dat mag mij niet overkomen."

De teleurstelling is groot bij Oranje. Foto: Getty Images

'Heel pijnlijk om er zo uit te vliegen'

Nederland speelde vooral in de tweede helft dramatisch, al kreeg Donyell Malen wel een grote kans op de openingstreffer. De aanvaller faalde echter oog in oog met de Tsjechische doelman Tomás Vaclík.

Ondanks het matige spel was De Ligt wel lovend over de instelling van Oranje in de laatste minuten. "Als ik zie hoe het team strijdt in de slotfase, kan ik daar dan nog wel trots op zijn. Daardoor voel ik mij alleen maar meer verantwoordelijk."

"Tsjechië is een fysiek sterke ploeg en daar hadden wij het lastig mee", vervolgde hij. "Het was een fiftyfiftywedstrijd, waardoor mijn rode kaart het verschil maakte. Het is heel pijnlijk om er zo uit te vliegen."