Georginio Wijnaldum zat er zondag flink doorheen na de dramatische uitschakeling van het Nederlands elftal tegen Tsjechië in de achtste finales van het EK. De aanvoerder vond dat Oranje een "offday" had in Boedapest.

Nederland speelde een slechte wedstrijd. De ploeg verzuimde na rust nog wel op voorsprong te komen doordat Donyell Malen oog in oog met de Tsjechische doelman miste, maar vlak daarna kreeg Matthijs de Ligt een rode kaart en liepen de Tsjechen vrij eenvoudig uit naar 2-0.

"Eén keer letten we niet goed op en toen kregen we een rode kaart. Daarna waren we onmachtig. Het werd moeilijker om druk te zetten en als we de bal hadden, kwamen we er niet uit", verzuchtte Wijnaldum voor de camera van de NOS.

"Het ging überhaupt heel moeizaam vandaag. Ik denk dat we niet goed zijn omgegaan met hun speelwijze. We creëerden niet voor onszelf de ruimtes om tot kansen te komen. We hebben het gewoon niet goed gedaan."

Georginio Wijnaldum wordt getroost door de persvoorlichter van het Nederlands elftal. Georginio Wijnaldum wordt getroost door de persvoorlichter van het Nederlands elftal. Foto: Pro Shots

'Het voelt heel gek om nu klaar te zijn'

Nederland was nog wel goed begonnen aan het EK door alle drie de groepswedstrijden te winnen. Oranje zat in de knock-outfase bovendien in het gunstige deel van het schema, maar tegen Tsjechië ging het dus meteen al mis.

"Het voelt heel gek om nu klaar te zijn. Ik had het gevoel dat we groeiende waren in het toernooi, ook in het team", aldus Wijnaldum, die ook nog even refereerde aan de lastige voorbereiding op het EK.

"Het was natuurlijk niet makkelijk in de aanloop naar dit EK met de vele kritiek op de speelwijze en dat soort dingen. We hebben dat in de groepsfase heel goed gecounterd en vandaag hadden we een offday. Dit is heel pijnlijk, heel moeilijk, maar wel de realiteit."