De laatste achtste finales van het EK staan dinsdag op het programma. Om 18.00 uur staat de kraker tussen Engeland en Duitsland op Wembley op de rol. Drie uur later wordt er afgetrapt bij Zweden-Oekraïne.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

18.00 uur, Wembley in Londen: Engeland-Duitsland

De rode loper werd in de groepsfase allesbehalve uitgelegd voor Engeland en Duitsland. De Engelsen verzekerden zich na twee minimale zeges op Kroatië en Tsjechië en een gelijkspel tegen Schotland pas op de laatste wedstrijddag van groepswinst.

De deelname aan de achtste finales van de Duitsers hing in de groepsfase helemaal aan een zijden draadje. De Duitsers stonden op de laatste wedstrijddag virtueel op de laatste plek, maar dankzij een late gelijkmaker tegen Hongarije mag Duitsland nog altijd hopen op de vierde Europese titel.

De kraker tussen Engeland en Duitsland is een wedstrijd met een Nederlands tintje, want de wedstrijd staat onder leiding van Danny Makkelie.

Weetje over de wedstrijd: De onderlinge balans tussen Engeland en Duitsland is precies in evenwicht. Beide landen wonnen dertien keer in hun vorige 32 ontmoetingen. Zes duels eindigden in een gelijkspel.

Speler om in de gaten te houden: Raheem Sterling is de man in vorm bij de Engelsen. Hij scoorde de enige twee doelpunten van Engeland op dit EK en was in de EK-kwalificatie betrokken bij 15 van de 37 doelpunten.

Raheem Sterling werd de matchwinner tegen Kroatië en Tsjechië. Raheem Sterling werd de matchwinner tegen Kroatië en Tsjechië. Foto: Getty Images

21.00 uur, Hampden Park in Glasgow: Zweden-Oekraïne

Zweden werd boven Spanje, Slowakije en Polen de verrassende winnaar van groep E en heeft daardoor op papier met Oekraïne een makkelijkere tegenstander in de achtste finales.

Oekraïne was in de groepsfase een stuk minder overtuigend. De ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko plaatste zich in de groep van Nederland met drie punten als een van de beste nummers drie voor de knock-outfase. Een primeur, want de Oekraïners kwamen nooit verder dan de groepsfase op een eindtoernooi.

Weetje over de wedstrijd: Oekraïne speelde op het EK in 2012 de eerste wedstrijd ooit op een eindtoernooi tegen Zweden. In Kiev won Oekraïne met 2-1 dankzij twee goals van Shevchenko, de huidige bondscoach van de Oekraïners.

Speler om in de gaten te houden: De Oekraïners moeten in de openingsfase vooral letten op Emil Forsberg. Hij scoorde in de groepsfase tegen Polen het op een na snelste doelpunt in de geschiedenis van het EK. Forsberg maakte vier doelpunten in zijn laatste vier internationale optredens, waarvan twee voor de twintigste minuut.