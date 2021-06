Gareth Bale is niet van plan om zijn interlandloopbaan bij Wales te beëindigen na de uitschakeling op het EK. De aanvoerder liep zaterdag na de nederlaag tegen Denemarken (0-4) nog boos weg na een vraag over zijn toekomst.

"Ik wil doorgaan", zegt hij voor de camera van de Welshe televisieomroep S4C. "Mensen stellen domme vragen. Ik houd ervan om voor Wales te spelen en zal voor Wales blijven spelen totdat ik stop met voetballen."

Voor het EK waren er nog geluiden dat de 31-jarige Bale een punt achter zijn interlandloopbaan zou zetten. Die geruchten werden onderstreept met het weglopen van Bale, maar nu heeft de 95-voudig international van Wales die verhalen naar het rijk der fabelen verwezen.

Bale speelde een wisselvallig toernooi met Wales. De aanvaller scoorde geen enkele keer en was zaterdag onzichtbaar in de kansloos verloren wedstrijd tegen Denemarken.

Wales reikte met Bale in 2016 nog tot de halve finales van het EK. Het is tot dusver de beste prestatie ooit van het land op een eindtoernooi. In 95 interlands scoorde Bale 33 keer, waarmee hij topscorer aller tijden is voor Wales.

