De voorzitter van de Hongaarse voetbalbond heeft de eigen fans opgeroepen om zich te gedragen tijdens en rondom de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tsjechië. Het achtstefinaleduel in Boedapest ligt onder een vergrootglas vanwege eerdere vermeende racistische geluiden in de Puskás Aréna.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rond de Hongaarse antihomowet

"Ik vraag iedereen om de spelers in alle opzichten te steunen", schrijft bondsvoorzitter Csányi Sándor in een open brief op de site van de Hongaarse voetbalbond MLSZ.

"Onthoud je van het fluiten tijdens de volksliederen en het doen van racistische, homofobe en chauvinistische leuzen die de prijzenswaardige prestaties van het Hongaarse nationale team en de fans zouden kunnen overschaduwen. Houd hier ook rekening mee als je wordt geprovoceerd door anderen."

In de Puskás Aréna werden bij de groepswedstrijd Hongarije-Frankrijk door een verslaggever van het Duitse persbureau DPA racistische leuzen gehoord richting de Franse sterspeler Kylian Mbappé. De UEFA besloot een onderzoek naar het vermeende voorval in te stellen. Er zijn nog geen bevindingen gedeeld.

Het duel van Oranje in Boedapest ligt bovendien onder een vergrootglas vanwege een statement van het Nederlands elftal tegen de onlangs aangenomen antihomowetgeving in Hongarije. Georginio Wijnaldum draagt een speciale OneLove-aanvoerdersband om de LHBTI-gemeenschap te ondersteunen. De letters 'OneLove' zijn in de regenboogkleuren te zien.

Georginio Wijnaldum draagt zondag de OneLove-aanvoerdersband in Boedapest. Georginio Wijnaldum draagt zondag de OneLove-aanvoerdersband in Boedapest. Foto: KNVB Media

'Sportieve sfeer essentieel'

"Om ervoor te zorgen dat Hongarije in de toekomst prestigieuze sportevenementen kan blijven organiseren, en minstens zo belangrijk, om ervoor te zorgen dat het Hongaarse nationale team zijn wedstrijden altijd en overal kan spelen, is een sportieve sfeer essentieel, naast een goede organisatie", aldus Sándor.

Zeker zevenduizend fans uit Nederland hebben een kaartje gekocht voor Nederland-Tsjechië. Het is niet duidelijk hoeveel Hongaarse fans in de Puskás Aréna zitten. Volgens bondsvoorzitter Sándor zullen dat er tienduizenden zijn.

Nederland-Tsjechië begint zondag om 18.00 uur in Boedapest. Bij een overwinning op de Tsjechen neemt de ploeg van bondscoach Frank de Boer het komende zaterdag in de kwartfinale op tegen Denemarken. Dat duel wordt in de Azerbeidjaanse hoofdstad Bakoe gespeeld.