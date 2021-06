De Portugese bondscoach Fernando Santos is niet van plan om zijn ploeg zondagavond aan te passen aan België. De regerend Europees kampioen gaat tegen de nummer 1 van de FIFA-ranglijst uit van eigen kracht.

"We moeten ons aan onze principes houden", zo blikt Santos vooruit op het duel in de achtste finales dat om 21.00 uur in Sevilla wordt gespeeld. "Als we wijzigingen aanbrengen dan is het omdat we zelf op een bepaalde manier willen spelen."

"We passen ons niet aan onze tegenstander aan. Dat is wat kleine teams doen. Wij hebben zelf veel spelers die goed zijn aan de bal, creëren veel kansen en scoren makkelijk."

Portugal plaatste zich voor de achtste finales door als derde te eindigen in de loodzware poule F, achter Frankrijk en Duitsland. België eindigde met de maximale score van negen punten uit drie duels bovenaan in groep E.

"België heeft veel kwaliteit, maar ik denk dat we zeker niet voor ze onder hoeven te doen", zegt Santos, die Portugal in 2016 naar de Europese titel loodste. "Ik geloof, hoop en ben er redelijk van overtuigd dat wij gaan winnen."

Moutinho: 'België is meer dan alleen De Bruyne'

Waar bij Portugal de meeste ogen zijn gericht op Cristiano Ronaldo, eist bij België Kevin De Bruyne veel aandacht voor zich op. De spelmaker van Manchester City miste het eerste duel door de nasleep van een blessure, maar maakte bij zijn rentree tegen Denemarken meteen indruk met een goal en een assist.

"Maar België is meer dan alleen De Bruyne", benadrukt Wolverhampton Wanderers-middenvelder João Moutinho, die De Bruyne goed kent uit de Premier League. "Al is hij natuurlijk een geweldige speler."

"We moeten hem zo min mogelijk tijd en ruimte geven om na te denken en om zijn acties te maken. Want dan wordt hij nog gevaarlijker. Maar België is ook sterk als collectief, dat hebben ze in de groepsfase wel laten zien."