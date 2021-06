De knock-outfase van het EK wordt maandag vervolgd met nog eens twee wedstrijden. Om 18.00 uur speelt drievoudig Europees kampioen Spanje in Kopenhagen tegen Kroatië. Drie uur later wordt er in Boekarest afgetrapt bij het duel tussen Frankrijk en Zwitserland.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

18.00 uur, Parken-stadion in Kopenhagen: Kroatië-Spanje

Spanje was voorheen een zekerheidje in de achtste finales van een EK, maar bij deze editie is alles anders. De ploeg van bondscoach Luis Enrique moest na gelijke spelen tegen Zweden (0-0) en Polen (1-1) diep gaan om een plaats bij de laatste zestien te veroveren. Een 0-5-zege op Slowakije nam wat twijfels weg, maar het is maar de vraag of Spanje ook opgewassen is tegen een topland.

Kroatië kende eveneens een belabberde start van het EK. De verliezend WK-finalist van 2018 verloor van Engeland (1-0) en bleef tegen Tsjechië steken op een gelijkspel, waarna aanvoerder Luka Modric de Kroaten tegen Schotland bij de hand nam met een fraai afstandsschot. De 3-1-zege op de Schotten was voldoende voor plaatsing voor de achtste finales.

Weetje over de wedstrijd: Kroatië leed tegen Spanje de grootste nederlaag in zijn interlandhistorie. In Elche eindigde het duel op 11 september 2018 in 6-0 door doelpunten van Saúl, Marco Asensio, Lovre Kalinic (eigen doelpunt), Rodrigo, Sergio Ramos en Isco.

Speler om in de gaten te houden: Het is nu al een EK dat Álvaro Morata niet snel zal vergeten. Dat komt niet zo zeer door zijn prestaties op het veld, maar door de negatieve aandacht buiten de lijnen. De spits kreeg tal van haatberichten van Spaanse fans vanwege al zijn gemiste kansen. In het laatste groepsduel met Slowakije werd hij gewisseld voor Ferran Torres, die met een van zijn eerste balcontacten scoorde.

Het is nog niet het toernooi van Álvaro Morata. Het is nog niet het toernooi van Álvaro Morata. Foto: Getty Images

21.00 uur, National Arena in Boekarest: Frankrijk-Zwitserland

Frankrijk staat niet in de allerbeste stemming aan de aftrap van de achtste finale tegen Zwitserland. De tweevoudig Europees kampioen is nog wel ongeslagen op dit EK, maar de remises tegen Portugal (2-2) en Hongarije (1-1) gaven toch een zure nasmaak bij de topfavoriet.

Bij Zwitserland lijkt er een vloek te rusten op de achtste finale. Bij de laatste drie eindtoernooien strandden de Zwitsers steeds in de laatste zestien van het toernooi. Kunnen zij de vloek doorbreken en voor een sensatie zorgen in het Roemeense Boekarest?

Weetje over de wedstrijd: Zwitserland wacht nog op de eerste zege tegen 'Les Bleus' in een officieel duel. In 32 oefenduels wisten de Zwitsers twaalf keer te winnen, maar in de zes officiële ontmoetingen werd er vier keer gelijkgespeeld en won Frankrijk twee keer.

Speler om in de gaten te houden: Bij Zwitserland zijn de ogen gericht op Xherdan Shaqiri, die twee keer scoorde in het laatste groepsduel met Turkije. De reservespeler van Liverpool is een echte toernooispeler. Hij was trefzeker op de EK's van 2016 en 2020 en de WK's van 2014 en 2018. Shaqiri staat daarmee in een rijtje met Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku en Ivan Perisic.