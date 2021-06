Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, is er trots op dat Georginio Wijnaldum zondagavond in de EK-wedstrijd tegen Tsjechië een speciale OneLove-aanvoerdersband draagt. Het is een statement tegen de nieuwe antihomowetgeving in Hongarije, waar het duel in de achtste finales wordt gespeeld.

"Het voetbal is van en voor iedereen", benadrukt De Jong. "Dat is een thema dat we al lang geleden hebben opgepikt en waar ook onze voormalig voorzitter Michael van Praag heel veel aandacht aan heeft besteed."

"Het zijn kernwaarden waar we voor staan. Ik ben er heel trots op dat de aanvoerder van Oranje, Georginio Wijnaldum, dat ook bij de wedstrijd tegen Tsjechië uitdraagt." Het duel in de Puskás Aréna in Boedapest begint zondag om 18.00 uur.

Volgens De Jong is het statement een logisch vervolg op de acties met betrekking tot diversiteit in de samenleving rond de groepsduels van het Nederlands elftal in de Jong Cruijff ArenA in Amsterdam.

"In het stadion bleek hoe iedereen erover denkt, van supporters tot toernooisponsors. We hebben gezamenlijk onze positie duidelijk gemaakt. Dit is wat we kunnen doen. Maar uiteindelijk zijn wij natuurlijk vooral verantwoordelijk voor het voetbal, daar zijn we voor."

Gijs de Jong blikt tevreden terug op de EK-duels in Nederland.

'Hebben indruk gemaakt bij de UEFA en FIFA'

Met Denemarken-Wales werd zaterdagavond de laatste EK-wedstrijd in Nederland afgewerkt. Als eindverantwoordelijke voor de organisatie spreekt De Jong van een groot succes.

De KNVB-topman heeft het idee dat Nederland zich met het organiseren van drie groepsduel en en een wedstrijd in de achtste finales goed op de kaart heeft gezet. "Bij de UEFA en de FIFA heeft het indruk gemaakt wat we hebben laten zien", verzekert hij.

"We hebben een strategie voor tien jaar uitgezet, met ook bijvoorbeeld het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen en de finale van de Champions League voor vrouwen in Nederland. We hebben heel veel goede mensen om ons heen die daaraan meewerken. Dit deel van het project is nu geslaagd, dat is heel belangrijk. We staan er goed op en kunnen uitkijken naar meer."