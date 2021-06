Danny Makkelie fluit dinsdag de kraker tussen Engeland en Duitsland in de achtste finales op het EK. Het wordt de derde wedstrijd van de Zuid-Hollander op het Europese eindtoernooi.

De 38-jarige Makkelie wordt bij het achtstefinaleduel op Wembley langs de lijn geassisteerd door zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. Pol van Boekel is de VAR. Hij wordt voor het televisiescherm geassisteerd door Kevin Blom.

Makkelie leidde op dit EK ook al het openingsduel tussen Italië en Turkije (3-0) en de groepswedstrijd Rusland-Finland (0-1). De arbiter maakte daarin geen grote fouten, wat hem tot een van de kanshebbers voor de EK-finale maakt.

Naast Makkelie is Björn Kuipers als Nederlandse scheidsrechter actief op het EK. Kuipers heeft geen aanstelling gekregen in de achtste finales. De Oldenzaler had in de groepsfase de leiding over Denemarken-België (1-2) en Slowakije-Spanje (0-5). Het is voor het eerst dat er twee Nederlandse scheidsrechters fluiten op een EK.

Engeland-Duitsland begint dinsdag om 18.00 uur op Wembley. In het iconische stadion in Londen zijn zeker 40.000 toeschouwers welkom. De winnaar van de klassieker neemt het in de kwartfinales op tegen Oekraïne of Zweden.