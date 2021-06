Bondscoach Roberto Mancini denkt dat Italië met de overwinning op Oostenrijk al de zwaarste horde heeft genomen richting de halve finales op het EK. De Italianen hadden zaterdag een verlenging nodig tegen Oostenrijk om de volgende ronde te bereiken (2-1) en treffen bij de laatste acht de winnaar van België-Portugal.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

"Ik wist dat het zwaar zou worden, waarschijnlijk zwaarder dan de kwartfinale", was de opmerkelijke conclusie van Mancini na afloop bij de Italiaanse sportzender RAI Sport. "Wedstrijden kunnen de verkeerde kant opgaan, maar we speelden goed en verdienden het om verder te gaan."

Italië had echter bijzonder veel moeite met het stugge Oostenrijk. 'La Squadra Azzurra' ontsnapte in de tweede helft aan een achterstand nadat een doelpunt van de Oostenrijker Marko Arnautovic door de VAR werd afgekeurd vanwege buitenspel. Pas in de verlenging waren de Italianen weer zo dominant als in de eerste helft.

De sterke fase van Italië resulteerde in de 95e minuut in de openingstreffer van invaller Federico Chiesa, waarna Matteo Pessina - eveneens een invaller - het duel op Wembley besliste met de 2-0. Sasa Kalajdzic deed nog wat terug voor Oostenrijk, maar de aansluitingstreffer kwam te laat.

Italië won mede dankzij een doelpunt van Matteo Pessina met 2-1 van Oostenrijk. Italië won mede dankzij een doelpunt van Matteo Pessina met 2-1 van Oostenrijk. Foto: Getty Images

'Deze test doet ons goed'

"We hadden de twee doelpunten wel eerder in de wedstrijd moeten maken", vond Mancini. "Op het einde raakten we duidelijk vermoeid, maar we waren de betere ploeg. De invallers hebben de juiste mentaliteit getoond en ons erg geholpen in deze wedstrijd. Deze test doet ons goed voor de volgende wedstrijd."

Italië brak tijdens het duel met Oostenrijk een wereldrecord door 1.142 minuten geen tegendoelpunt te krijgen. Het oude record stamde uit de periode tussen 1972 en 1974 en stond ook op naam van de 'Azzuri'.

Italië neemt het vrijdag in de kwartfinales op tegen de winnaar van de achtste finale tussen België en Portugal, die zondag om 21.00 uur op het programma staat. Mancini zegt geen voorkeur voor een tegenstander te hebben. "Het zijn allebei geweldige ploegen, dus het is moeilijk om te kiezen."