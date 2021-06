Ivan Perisic mist de achtste finale van Kroatië tegen Spanje. De aanvaller van Internazionale is positief getest op het coronavirus, maakte de Kroatische voetbalbond in de nacht van zaterdag op zondag bekend.

De 32-jarige Perisic is direct na het horen van de positieve uitslag in isolatie gegaan. Alle andere spelers en begeleiders bleken niet besmet te zijn.

Perisic gaat minstens tien dagen in isolatie en zal daardoor ook een mogelijke kwartfinale missen. Ook de mogelijke halve finale op 6 juli lijkt te vroeg te komen voor de 104-voudig international van Kroatië.

In de groepsfase was Perisic uitblinker bij Kroatië met twee doelpunten. Hij bezorgde zijn land tegen Tsjechië de belangrijke gelijkmaker (1-1) en besliste het laatste groepsduel met Schotland met de 3-1, waarmee Kroatië zich als nummer twee in groep D plaatste voor de achtste finales.

Kroatië-Spanje staat maandag op het programma en begint om 18.00 uur. Het achtstefinaleduel wordt gespeeld in het Parken Stadion in Kopenhagen.