Italië heeft zich zaterdag op moeizame wijze voor de kwartfinales van het EK geplaatst. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini was in Londen na verlenging met 2-1 te sterk voor Oostenrijk en verbeterde records uit de jaren dertig en zeventig.

Invaller Federico Chiesa opende in de vijfde minuut van de verlenging de score. Tien minuten later zorgde Matteo Pessina, die eveneens was ingevallen, voor de 2-0. Sasa Kalajdzic bracht de spanning daarna nog even terug, maar de gelijkmaker zat er niet meer in voor Oostenrijk.

Italië vestigde tegen Oostenrijk twee records. 'La Squadra Azzurra' verbeterde het eigen wereldrecord uit de periode 1972-1974 door 1.142 minuten geen tegendoelpunt te krijgen. Ook bleven de Italianen voor de 31e keer op rij ongeslagen, waarmee een record uit de periode 1935-1939 werd gebroken.

In de kwartfinales neemt Italië het vrijdag op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen België en Portugal. Die twee landen staan zondag tegenover elkaar in Sevilla.

Italië is het tweede land dat zich bij de laatste acht voegt. Denemarken was eerder op de dag met 4-0 te sterk voor Wales en speelt volgende week zaterdag in de kwartfinales tegen Oranje of Tsjechië.

Immobile raakt de paal in de eerste helft

Op Wembley trok Italië vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief naar zich toe, maar duurde het tot de zeventiende minuut tot de formatie van Mancini de eerste grote kans creëerde. Die was voor Nicolò Barella, wiens schot werd gekeerd door doelman Daniel Bachmann.

Ook in het vervolg van de eerste helft stichtten de Italianen het meeste gevaar. Zo raakte Ciro Immobile met een afstandsschot de paal en werd een schot van Leonardo Spinazzola ternauwernood naast getikt door Bachmann.

Oostenrijk beet na rust wat meer van zich af en werd al snel gevaarlijk. Een vrije trap van David Alaba zeilde vroeg in de tweede helft nog net over het doel, maar tien minuten later vond Marko Arnautovic met het hoofd wel het doel. De goal van de voormalig FC Twente-aanvaller werd op advies van de VAR echter afgekeurd wegens buitenspel. Italië creëerde na rust amper kansen.

Chiesa en Pessina leiden Italië naar overwinning

Er moest dus een verlenging aan te pas komen en daarin kwamen de Italianen binnen vijf minuten tot scoren. Chiesa nam een pass van Spinazzola fraai aan, kapte zijn directe tegenstander Stefan Lainer uit en schoot de bal met zijn linker hard in de verre hoek.

Tien minuten later verdubbelde Pessina de marge voor Italië. De middenvelder haalde verwoestend uit na wat gerommel in het zestienmetergebied, nadat Bachmann kort daarvoor nog een uithaal van Lorenzo Insigne had gekeerd.

Oostenrijk ging in het tweede deel van de verlenging op jacht naar de aansluitingstreffer. Louis Schaub (afstandsschot) en Marcel Sabitzer (schot naast) waren daar al dichtbij, waarna invaller Kalajdzic in de 114e minuut wel voor de 2-1 tekende. Hij kopte de bal duikend binnen bij de eerste paal. De Oostenrijkers wisten geen strafschoppenreeks meer af te dwingen, waardoor Italië zich voor de kwartfinales plaatste.