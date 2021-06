De lezers van NU.nl zijn het er niet helemaal over eens wie tegen Tsjechië samen met Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong het middenveld van Oranje moet vormen. Volgens de stemmers komen niet alleen Marten de Roon en Ryan Gravenberch, maar zeker ook Davy Klaassen daarvoor in aanmerking. Voorin krijgt Donyell Malen veel meer stemmen dan Wout Weghorst.

Ideale Oranje-basis volgens NU.nl-lezers Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; Klaassen, Wijnaldum, De Jong; Malen, Memphis.

Deze week vulden bijna 14.400 NU.nl-lezers hun favoriete Nederlands elftal in voor het achtstefinaleduel van zondag in Boedapest. Ze hopen dat bondscoach Frank de Boer overwegend vasthoudt aan de elf spelers die hij in de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië opstelde.

In het doel is er volgens de bezoekers in ieder geval geen enkele twijfel. Het overgrote deel, 93 procent, kiest voor Maarten Stekelenburg.

Keepers Maarten Stekelenburg: 93 procent

Tim Krul (5 procent), Marco Bizot (2 procent)

Ook achterin zijn de meesten het eens met de keuzes die De Boer tijdens de vorige wedstrijden al maakte. Matthijs de Ligt krijgt daar de meeste stemmen, gevolgd door Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Daley Blind en Patrick Aanholt.

Verdedigers Matthijs de Ligt: 98 procent

Stefan de Vrij: 92 procent

Denzel Dumfries: 92 procent

Daley Blind: 84 procent

Patrick van Aanholt: 40 procent

Jurriën Timber (19 procent), Owen Wijndal (18 procent), Nathan Aké (16 procent), Joël Veltman (2 procent)

Klaassen, De Roon en Gravenberch gaan nek-aan-nek

Op het middenveld is er geen enkele twijfel over De Jong en Wijnaldum, maar daarachter is het interessanter. Klaassen kreeg nipt meer stemmen dan De Roon - negentien, om precies te zijn - en Gravenberch, al is het verschil tussen de drie te verwaarlozen.

Middenvelders Frenkie de Jong: 99 procent

Georginio Wijnaldum: 98 procent

Davy Klaassen: 34 procent

Marten de Roon (34 procent), Ryan Gravenberch (33 procent), Teun Koopmeiners (4 procent)

Voorin bestaat er volgens de NU.nl-bezoekers geen twijfel over wie De Boer moet opstellen in zijn 3-5-2-formatie. Ze zien PSV'er Malen als de ideale aanvalspartner van Memphis Depay. Weghorst komt er bekaaid vanaf; hij moet ook Steven Berghuis nog voor zich dulden.

Aanvallers Memphis Depay: 96 procent

Donyell Malen: 91 procent

Steven Berghuis (23 procent), Wout Weghorst (13 procent), Cody Gakpo (11 procent), Quincy Promes (3 procent)

Nederland-Tsjechië wordt gespeeld in de Puskás Aréna en begint zondag om 18.00 uur. De winnaar staat in de kwartfinale tegenover Denemarken.