De Belgische bondscoach Roberto Martínez hoopt zondag in de achtste finales op het EK tegen titelverdediger Portugal weer op de ingevingen van Kevin De Bruyne. Hij is vol lof over zijn middenvelder en sterspeler.

"Voor mij is Kevin de beste spelmaker ter wereld. Ik zag nooit eerder zo'n voetbalbrein", zei Martínez zaterdag op een persconferentie voorafgaand aan de kraker in Sevilla.

België en Portugal worden beide gezien als een favoriet voor de Europese titel. België werd overtuigend eerste in een poule met Denemarken, Finland en Rusland en Portugal eindigde als derde in een zware poule met Frankrijk, Duitsland en Hongarije.

"Het is een duel tussen de nummer één van de FIFA-ranking en de regerend Europees kampioen en Nations League-winnaar. Normaliter kom je zo'n clash pas later in het toernooi tegen, maar niet nu dus", aldus Martínez.

Kevin De Bruyne juicht na zijn doelpunt voor België tegen Denemarken. Kevin De Bruyne juicht na zijn doelpunt voor België tegen Denemarken. Foto: Getty Images

'Veel bredere basis dan drie jaar geleden'

Voor de gouden generatie van België wordt dit EK beschouwt als één van de laatste kansen op een grote prijs. De Belgen waren er drie jaar geleden op het WK al heel dichtbij, maar moesten toen genoegen nemen met de derde plaats.

"Vergeleken met toen hebben we een veel bredere basis. Er is meer kwaliteit in de selectie aanwezig. De spelers die net geen basisplaats hebben, zitten op een veel hoger niveau dan drie jaar geleden", vertelde Martínez.

"Of ik ontgoocheld zal zijn als we de kwartfinale niet halen? Dat hangt af van het verloop van de wedstrijd. Tot nu toe hebben alle spelers op dit EK uitstekend gepresteerd en alles gedaan wat we van hen verwachtten."

"Ik vind het raar om te spreken over een mogelijk negatief scenario. Laten we op de positieve weg blijven. Het team is gefocust en gemotiveerd. Voor wedstrijden als deze doet iedereen het."