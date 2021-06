Gareth Bale is zaterdag boos weggelopen bij een interview na de uitschakeling met Wales in de achtste finales van het EK. 'The Dragons' gingen in de Johan Cruijff ArenA met 4-0 onderuit tegen Denemarken.

Bale was niet gediend van een vraag over zijn toekomst. Die werd gesteld omdat er voorafgaand aan het EK geruchten rondgingen dat de 31-jarige sterspeler van Wales na het toernooi zijn interlandcarrière zou beëindigen.

Het gesprek was al enige tijd bezig toen de interviewer vroeg of de wedstrijd tegen Denemarken zijn laatste interland was. De vraag was nog niet volledig gesteld of Bale liep al weg. Hij weigerde eerder ook al uitsluitsel te geven over zijn toekomst.

Voordat Bale uit beeld verdween, reageerde hij nog wel op vragen over de uitschakeling van Wales. Volgens de aanvoerder maakte de manier waarop zijn ploeg werd uitgeschakeld de spelers "boos" en "gefrustreerd".

"Het is teleurstellend, meer kan ik er niet over zeggen", baalde Bale. "Dit is een gemiste kans, maar aan onze inzet lag het niet. Meer kan je niet eisen. Ik ben nog steeds trots op hen."

Bale speelde tegen Denemarken zijn 96e wedstrijd voor Wales, waarmee hij in 2016 verrassend de halve finales van het EK haalde. Hij maakte tot nu toe 33 interlandgoals.

