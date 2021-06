Kasper Dolberg was zaterdag blij met zijn twee doelpunten voor Denemarken in de achtste finale op het EK tegen Wales (4-0). Het voelde voor hem extra bijzonder om twee keer te scoren in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Dolberg eiste de hoofdrol voor zich op in het stadion waar hij als oud-speler van Ajax vaak speelde. Hij zorgde met een fraai gekruld schot voor de 1-0 en was met een knal in de korte hoek ook verantwoordelijk voor de 2-0.

"Dit is een speciale plek voor me. Het gaf me een goed gevoel toen ik hier gisteren binnenkwam en door het stadion wandelde. Deze plek betekent veel voor me", zei Dolberg voor de camera van de NOS.

"Het is geweldig om dan juist hier twee keer te scoren en te winnen. De eerste goal was de mooiste. Dat was een schot waar je veel op traint. Maar de derde goal was de belangrijkste, want toen kon ik relaxen op de bank."

'Heel leuk om tegen Nederland te spelen'

Denemarken neemt het vrijdag in de kwartfinales in Bakoe mogelijk op tegen het Nederlands elftal. Oranje moet zondag in de achtste finales in Boedapest dan wel zien af te rekenen met Tsjechië (aftrap om 18.00 uur).

"Ik zou het heel leuk vinden om tegen Nederland te spelen in de kwartfinales. Dat zou wel een extra tintje geven aan het duel. Het zou ook leuk zijn om jongens als De Ligt en De Jong weer eens te zien", aldus Dolberg.

Hij genoot ook van het fraaie eerbetoon aan Christian Eriksen voorafgaand aan Denemarken-Wales. Op het veld lag een groot shirt van Eriksen en aanvoerder Simon Kjaer ontving een ingelijst shirt van Wales met de naam van Eriksen achterop.

"Ik weet dat Christian blij is nu", vertelde Dolberg. "Hij heeft thuis voor de televisie gekeken. Dit is ook een speciale plek voor hem. Er zijn vanavond heel veel mooie dingen gebeurd. Het is een fantastische avond geworden voor Denemarken."