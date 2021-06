Frenkie de Jong ziet een goede ontwikkeling in de afgelopen weken bij het Nederlands elftal op dit EK. De middenvelder, die zondagavond met Oranje in Boedapest Tsjechië treft in de achtste finales, denkt dat de ploeg van bondscoach Frank de Boer nog beter kan.

"Vanaf het trainingskamp in Portugal ging het steeds iets beter. We zijn overgestapt op 5-3-2, dat heeft altijd even tijd nodig. Maar ik denk dat je sindsdien wel een mooie ontwikkeling hebt gezien", aldus De Jong zaterdagavond op een persconferentie van Oranje in de Puskás Aréna. "En die ontwikkeling is nog niet afgelopen. Hopelijk kunnen we morgen tegen Tsjechië weer een stap zetten."

De Boer, die naast De Jong zat op de persconferentie, onderschreef dat. "Tegen Oekraïne waren wel vrij goed aan de bal en verdedigend minder", keek de bondscoach terug. "Tegen Oostenrijk was dat andersom en tegen Noord-Macedonië hebben we bij vlagen beide aspecten laten zien."

Net als De Jong heeft De Boer goede hoop dat die ontwikkeling doorzet in de knock-outfase van het EK. "Als ik zie hoe deze groep met elkaar bezig is en denkt in oplossingen, dan zijn we zeker op de goede weg. Ik vrees ook niet voor verslapping. Ik zie dat spelers beseffen dat winnen leuk is, maar dat je er maar een dag van kan genieten. De draad is snel opgepakt richting Tsjechië."

'We moeten top zijn'

Oranje treft met Tsjechië, dat veertigste staat op de FIFA-ranking, de op papier slechtste achtstefinalist van dit EK, maar De Jong en De Boer rekenen zich niet rijk. "Tsjechië heeft een gedisciplineerd team, met ook individueel goede spelers. We moeten top zijn", zei De Jong.

De Boer noemde Tsjechië een "eenheid". "Ze weten wat ze willen en kunnen op twee manier spelen. Als er ruimte ligt dan spelen ze over de grond en anders hebben ze lopende spelers met diepgang. En met Patrik Schick hebben ze een spits die op allebei de manieren tot zijn recht komt. Hij is snel, sterk, een aanspeelpunt en kan een goal. We moeten 100 procent zijn om Tsjechië te verslaan.

Nederland-Tsjechië begint zondag om 18.00 uur in de Puskás Aréna en staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Sergey Karasev. De winnaar staat op zaterdag 3 juli in Bakoe tegenover Denemarken dat met 4-0 te sterk was voor Wales.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Van Aanholt; De Roon, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Malen, Memphis.