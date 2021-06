Denemarken heeft zich zaterdag geplaatst voor de kwartfinales van het EK. De Denen wonnen in de achtste finales in Amsterdam met 4-0 van Wales en treffen mogelijk het Nederlands elftal in de volgende ronde.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Kasper Dolberg was in het laatste EK-duel in de Johan Cruijff ArenA de grote man bij Denemarken. De oud-aanvaller van Ajax, die momenteel onder contract staat bij OGC Nice, maakte in de 27e minuut de 1-0 en in de 48e minuut de 2-0.

Joakim Maehle en Martin Braithwate bepaalden in de laatste paar minuten de eindstand op 4-0. Wales beëindigde de wedstrijd met tien man door een rode kaart voor Harry Wilson bij een 3-0 stand.

Als Nederland zondag in de achtste finales in Boedapest wint van Tsjechië (aftrap om 18.00 uur), dan stuit het vrijdag in de kwartfinales in Bakoe op Denemarken.

Wales slaagde er door de nederlaag tegen Denemarken niet in om de geweldige prestatie van het voorgaande EK te evenaren. De Welshmen bereikten in 2016 de halve finales, waarin werd verloren van de latere Europees kampioen Portugal.

Gareth Bale overhandigt Simon Kjaer een ingelijst shirt van Wales met de naam van Christian Eriksen achterop. Gareth Bale overhandigt Simon Kjaer een ingelijst shirt van Wales met de naam van Christian Eriksen achterop. Foto: Getty Images

Mooi eerbetoon aan Eriksen

Voorafgaand aan Denemarken-Wales was er een mooi eerbetoon aan Christian Eriksen, die een hartstilstand kreeg tijdens het eerste groepsduel van Denemarken. Op het veld lag een groot shirt van Eriksen en aanvoerder Simon Kjaer ontving een ingelijst shirt van Wales met de naam van Eriksen achterop.

Denemarken en Wales deden de hele wedstrijd niet veel voor elkaar onder. Wales werd het balbezit gegund en was in de openingsfase ook het meest gevaarlijk. Gareth Bale was het dichtst bij een treffer, maar zijn schot vanaf een meter of twintig verdween rakelings naast het doel.

Denemarken was een stuk effectiever en kwam bij de eerste de beste mogelijkheid op voorsprong. Dolberg, die door een blessure van Yussuf Poulsen voor het eerst een basisplaats had op dit EK, krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied op fraaie wijze in de verre hoek.

Vrijwel meteen na rust sloeg Denemarken opnieuw toe. Dolberg profiteerde dit keer van dramatisch uitverdedigen van invaller Neco Williams, die de bal zomaar in zijn voeten tikte. Dolberg vond vervolgens overtuigend de korte hoek en tekende zo voor zijn tiende interlandgoal.

Denemarken deelde daarmee de genadeklap uit aan Wales en liep in de slotfase zelfs nog uit naar 4-0. Maehle knalde de bal na een individuele actie hard in de bovenhoek en Braithwaite schoof de bal in de verre hoek. Tussendoor werd Wilson uit het veld gestuurd na een harde overtreding van achteren.