Het Nederlands elftal is zaterdag met een volledige selectie begonnen aan de laatste training voor de achtste finale van het EK van zondag tegen Tsjechië. Alle 24 spelers stonden op het veld in de Puskás Aréna in Boedapest.

Eerder op de dag vloog Oranje naar de Hongaarse hoofdstad, waar de tribunes zondag vol zullen zitten. Luuk de Jong is er niet bij, nadat hij begin deze week het trainingskamp in Zeist verliet vanwege een knieblessure.

Door het wegvallen van De Jong heeft De Boer nog maar drie spitsen voor twee posities. Memphis Depay is een zekerheidje en voor de tweede positie zal de bondscoach een keuze maken tussen Donyell Malen en Wout Weghorst. "Jullie zien morgen wie er speelt", zei De Boer zaterdagavond op de persconferentie van Oranje.

Marten de Roon lijkt terug te keren in het elftal, nadat De Boer hem spaarde in de afsluitende groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië. Ryan Gravenberch verving hem toen en hij zal in Boedapest waarschijnlijk weer op de bank zitten.

68 De Boer wil naar de grachten: 'Ik ben optimistisch'

De Roon staat als enige op scherp

De Roon is wel de enige speler die op scherp staat. Als de dertigjarige middenvelder geel krijgt tegen Tsjechië, dan is hij geschorst voor de eventuele kwartfinale van zaterdag in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe.

Overigens is niet helemaal zeker dat alle 24 spelers de laatste training ongeschonden zijn doorgekomen. Alleen het eerste kwartier van de oefensessie, die om 18.30 uur begon, was open voor de media.

Nederland-Tsjechië begint zondag om 18.00 uur in de Puskás Aréna en staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Sergey Karasev.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Van Aanholt; De Roon, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Malen, Memphis.