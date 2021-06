De doelstelling van bondscoach Frank de Boer is niet veranderd nu Oranje aan de 'gunstige kant' van het schema zit en tot minimaal de halve finales van EK geen topland kan treffen. Zondag speelt Nederland in de achtste finales in Boedapest tegen Tsjechië en de eventuele tegenstander in de kwartfinales wordt Denemarken of Wales.

"Wanneer het EK geslaagd is? Als we bij de laatste vier komen, dan hebben we het goed gedaan", zei De Boer zaterdag op de persconferentie in de Puskás Aréna in Boedapest in de aanloop naar het treffen met de Tsjechen. Toch droomde De Boer ook hardop over de titel.

"Uiteindelijk willen we op een boot door de grachten, dat is het absolute doel. We willen de finale niet alleen halen, maar ook winnen. Dan is het toernooi helemaal geslaagd."

De bondscoach benadrukte dat de concurrentie groot is. "Er zijn zes, zeven teams die ook denken dat ze Europees kampioen kunnen worden. Wij hebben de kwaliteiten om het toernooi te winnen, maar dan moet alles kloppen."

Oranje trainde zaterdag met een fitte selectie in de Puskás Arena. Oranje trainde zaterdag met een fitte selectie in de Puskás Arena. Foto: Getty Images

'De route is qua tijd ideaal'

Met Tsjechië, dat veertigste staat op de FIFA-ranglijst, treft Oranje op papier de slechtste achtstefinalist van dit EK, waarna de mogelijke kwartfinale tegen Denemarken of Wales ook geen onoverkomelijke horde lijkt. De Boer begrijpt dat er gesproken wordt over een gunstig schema, maar hij ziet dat anders.

"Wat ik gunstig vind, is de duur van de route naar de finale. We hebben nu bijna een week de tijd gehad om ons voor te bereiden op de achtste finale en als we weer doorgaan, hebben we vijf dagen. Dat is ideaal. Welke tegenstander dan op het formulier staat, is bijzaak. We kijken nu alleen naar Tsjechië en niet verder. We zullen al een flinke kluif aan de Tsjechen hebben."

Nederland-Tsjechië begint zondag om 18.00 uur in de Puskás Aréna en staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Sergei Karasev.