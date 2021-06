Het Nederlands elftal hoopt zich zondag tegen Tsjechië voor het eerst sinds 2004 voor de kwartfinales van het EK te plaatsen. Wat kan de ploeg van Frank de Boer bij de wedstrijd in Boedapest verwachten van de Tsjechen? "Sinds een gelijkspel tegen België in maart is er geloof."

Wie aan Nederland-Tsjechië op een eindtoernooi denkt, zal vermoedelijk teruggaan naar het veelbesproken groepsduel op het EK van 2004. De 2-0-voorsprong, de uiteindelijke 2-3-nederlaag en vooral de wissel van Arjen Robben; het gaat nogal eens over de laatste confrontatie tussen beide landen op een eindtoernooi.

In tegenstelling tot het Tsjechië van nu bestond de basisploeg van de toenmalige bondscoach Karel Brückner uit louter bekende namen: keeper Petr Cech, verdedigers Zdenek Grygera, Martin Jiránek, Tomas Ujfalusi en Marek Jankulovski, Karel Poborsky, Tomás Rosicky, Tomás Galásek en Pavel Nedved op het middenveld en voorin niet te vergeten Jan Koller en Milan Baros.

"Nu zijn er misschien nog twee of drie sterren, zoals Patrik Schick en Tomás Soucek. Het klinkt misschien cliché of saai, maar Tsjechië is nu echt een eenheid met een goede organisatie", zegt de Tsjechische journalist Karel Häring, die er wel direct aan toevoegt dat de huidige bondscoach Jaroslav Silhavý met zijn 4-2-3-1-formatie misschien iets té veel op een goede organisatie leunt.

"Tsjechië is op het EK minder aanvallend en voorzichtiger gaan spelen en dat wordt hem wel verweten. Na een 4-0-nederlaag in de aanloop naar het EK tegen Italië ontstond er discussie over de centrale verdedigers, die niet echt snel zijn. En de ploeg mist creativiteit; er is niet echt een spelmaker, zoals vroeger."

'Gebrek aan sterren leidt juist tot populariteit'

Wil Häring hiermee zeggen de stemming in Tsjechië negatief is? Nee, zeker niet. Volgens de journalist heeft de nationale ploeg de laatste maanden in eigen land juist aan populariteit gewonnen en zijn er dwarsverbanden met het elftal dat in 1996 de EK-finale haalde.

"Er wordt wel gerefereerd aan toen. Net als destijds bestaat de ploeg uit een mix van spelers die in het buitenland niet bij de échte top spelen en spelers uit de Tsjechische competitie. Ze zijn talentvol, werken hard, vormen een eenheid en zijn sympathiek. Dat zetten ze tegenover het tekort aan kwaliteit", vertelt hij.

"Ze zijn juist populair doordat er geen grote sterren zijn. Er heerst optimisme sinds in maart met 1-1 werd gelijkgespeeld tegen België in de WK-kwalificatie. Ze speelden toen goed met veel spelers die nog een aardige carrière voor zich hebben."

Basisopstelling Tsjechië op het EK Vaclík (Sevilla); Coufal (West Ham United), Celustka (Sparta Praag), Kalas (Bristol City), Boril (Slavia Praag); Holes (Slavia Praag), Soucek (West Ham United); Masopust (Slavia Praag), Darida (Hertha BSC), Jankto (Sampdoria); Schick (Bayer Leverkusen).

'De stijl van Oranje ligt Tsjechië wel'

De achtste finale tegen Oranje wordt voor de nieuwe generatie Tsjechen een nieuwe test. Volgens Häring is de tegenaanval een van de sterke punten van de ploeg van bondscoach Silhavý en zou dat bij de wedstrijd in Boedapest weleens goed kunnen uitpakken.

"Het algehele gevoel in Tsjechië is: we steken misschien niet in een geweldige vorm, niet zoals Nederland, maar hun speelstijl ligt ons wel. Tegen landen als Duitsland of Spanje was er misschien minder geloof geweest, maar gebaseerd op de recente resultaten worden er tegen Nederland kansen gezien", vertelt hij.

"En eigenlijk is het hier hetzelfde als bij jullie: ook wij kennen eigenlijk alleen de spelers die bij echt grote clubs spelen: Memphis Depay, Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong. Maar ik verwacht geen aanvallend Tsjechië. De coach zal vasthouden aan zijn formatie."

De wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië begint zondag om 18.00 uur in de Puskás Aréna in Boedapest. Naar verwachting zitten er meer Tsjechen dan Nederlanders op de tribunes, omdat de reisafstand voor hen korter is.