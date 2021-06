Thomas Müller is naar eigen zeggen fit genoeg voor de kraker van Duitsland tegen Engeland in de achtste finales van het EK op dinsdag. De aanvaller van Bayern München werd afgelopen week gehinderd door een knieblessure.

De 31-jarige Müller liep in de slotfase van de met 4-2 gewonnen wedstrijd tegen Portugal een blessure aan het kniekapsel op. In de laatste groepswedstrijd van woensdag tegen Hongarije begon hij op de bank. Hij viel in de 67e minuut alsnog in omdat de situatie penibel werd voor de Duitsers, die met Müller in de slotfase de 2-2 maakten en daardoor de achtste finales bereikten.

"Het is niet zo dat de blessure me enorm hindert. Natuurlijk kun je dat wel in bepaalde situaties voelen", zei Müller zaterdag tijdens een persmoment in het Duitse Herzogenaurach, waar de Duitsers hun trainingskamp hebben opgeslagen.

"Maar ik ben ervaren genoeg om ermee om te gaan. Ik zou niet hebben meegetraind als ik echt problemen had ondervonden. Ik ben ervan overtuigd dat er voor dinsdag geen problemen zullen zijn."

Op de training van zaterdag miste bondscoach Joachim Löw alleen Lukas Klostermann. De verdediger van RB Leipzig ligt eruit met een spierblessure.

Engeland-Duitsland wordt dinsdag om 18.00 uur gespeeld op Wembley. Vanwege de coronarestricties zijn er geen Duitse fans welkom in het iconische stadion in Londen.