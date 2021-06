Bondscoach Roberto Mancini heeft Italië op scherp gezet voor het duel met Oostenrijk in de achtste finales van het EK. De Italiaan hoopt dat zijn spelers zich ondanks de favorietenrol realiseren dat het vanaf nu erop of eronder is.

"Dit wordt mijn belangrijkste wedstrijd als bondscoach van Italië. In eerdere duels dit toernooi konden we het ons misschien veroorloven om fouten te maken, maar dat is nu niet zo. We moeten winnen, er is geen andere optie", benadrukte de 56-jarige Mancini vrijdagavond op zijn persconferentie.

Italië maakte in de groepsfase van alle landen de stabielste indruk. 'La Squadra Azzurra' won alle groepswedstrijden zonder problemen, scoorde zeven keer en kreeg geen doelpunt tegen. Toch denkt Mancini dat zijn ploeg het niet makkelijk zal krijgen tegen Oostenrijk, dat in een poule met Oranje als tweede eindigde.

"Oostenrijk is een uitstekende ploeg met een aantal zeer technisch begaafde spelers. Door de agressieve speelstijl van de Oostenrijkers is het niet eenvoudig om het tegen ze op te nemen. Met de druk die ze uitoefenen bestaat de kans dat we niet in ons spel komen, dus we moeten daar klaar voor zijn."

Voor Italië en Oostenrijk is het de eerste keer dit toernooi dat ze op Wembley mogen spelen. Mancini vindt dat het podium van het achtstefinaleduel een fraaie wedstrijd verdient. "Als voetballer wil je in zulke stadions spelen. Wembley is het Mekka van het voetbal en dat moet je respecteren door een geweldige prestatie neer te zetten. Ik weet zeker dat mijn ploeg daarin slaagt."

De wedstrijd tussen Italië en Oostenrijk begint zaterdag om 21.00 uur. De winnaar neemt het in de kwartfinales op tegen België of Portugal.