Tsjechië weet dat het zondag tegen het Nederlands elftal boven zichzelf uit moet stijgen om de kwartfinales van het EK te bereiken. Bondscoach Jaroslav Silhavý vreest vooral voor de aanvallers van Oranje en hoopt op een nieuwe bevlieging van Patrick Schick.

"We wisten dat er sterke landen aan het EK meedoen en Nederland is daar zonder twijfel één van", zei Silhavý vrijdag. "Als we aan de kwartfinales willen denken, moeten we meer dan 100 procent geven en moet een aantal spelers boven zichzelf uitstijgen, zoals Tomáš Vaclík en Patrik Schick tegen Schotland. Dan maken we een kans"

De 25-jarige Schick scoorde in de openingswedstrijd van het EK twee keer tegen de Schotten, waaronder een schitterend afstandsschot van 45 meter. Door een derde treffer in het groepsduel met Kroatië staat de aanvaller van Bayer Leverkusen op de gedeelde tweede plek op de topscorerslijst van het EK.

Oranje toonde zich in de groepsfase bij vlagen defensief kwetsbaar, maar de Tsjechen zijn onder de indruk van wat de ploeg van bondscoach Frank de Boer in offensief opzicht heeft laten zien. Geen enkel land scoorde in de groepsfase vaker dan het Nederlands elftal.

'Nederland is misschien vervelendere ploeg dan Engeland'

Verdediger Ondrej Celustka denkt zelfs dat de wedstrijd tegen Nederland voor Tsjechië lastiger kan worden dan die tegen Engeland (0-1-verlies) in de groepsfase. "Nederland is in offensief opzicht extreem sterk. Als we het over stootkracht voorin hebben, denk ik dat Nederland een nog vervelendere ploeg is om tegen te spelen dan Engeland, vanwege de vele positiewisselingen voorin."

Hoewel Oranje vooralsnog de productiefste ploeg is op het EK, kreeg Tsjechië nog maar twee doelpunten tegen. Bondscoach Silhavý bestudeerde het Nederlands elftal de afgelopen dagen tot in detail en weet dat het lastig voor zijn ploeg wordt om het doel in de Puskás Arena schoon te houden.

"Nederland is heel gretig voor het doel en heeft individueel heel veel kwaliteit en snelheid. Hun speelstijl is eenvoudig: ze willen de bal zo snel mogelijk bij de aanvallers krijgen en als ze de bal verliezen, geven ze met z'n allen druk. Dat is erg onprettig."

De achtste finale tussen Nederland en Tsjechië begint zondag om 18.00 uur in Boedapest. De winnaar neemt het voor een plek bij de laatste vier op tegen Wales of Denemarken, die zaterdag (aftrap 18.00 uur) tegen elkaar spelen.