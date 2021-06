Als we afgaan op de laatste ontmoetingen, spreken de statistieken niet bepaald in het voordeel van België. De 'Rode Duivels' wonnen slechts een van hun laatste acht wedstrijden tegen Portugal. Dat was in 1989 tijdens een WK-kwalificatieduel (3-0). In de andere zeven laatste wedstrijden tegen Portugal speelden de Belgen drie keer gelijk en verloren ze vier keer.