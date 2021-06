Ruud van Nistelrooij is zwaar onder de indruk geraakt van de teamgeest bij het Nederlands elftal. De assistent-trainer van bondscoach Frank de Boer wist niet wat hij zag toen hij voor het eerst in het spelershotel in Zeist arriveerde.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

"Iedereen was met elkaar bezig. Gamen, kaarten, koffiedrinken en samen praten. Dat is nu nog zo. Echt een prachtig schouwspel. Ik herken dat niet uit mijn periode", vertelde de 44-jarige Van Nistelrooij vrijdag op een persconferentie.

"Wij zaten in Noordwijk verspreid in een hotel en zochten elkaar ook wel op, maar niet zo. Er is nu ook totaal geen hiërarchie. Dat was in onze tijd wel anders. Hoe de groep ook reageerde toen Donny van de Beek en Luuk de Jong geblesseerd afhaakten. Dat was indrukwekkend."

Van Nistelrooij probeert aan de huidige internationals zijn ervaring op toernooien over te brengen. Daarnaast is hij er om spelers te steunen die het lastig hebben. "Ik weet wat voor klap het is geweest voor Tim Krul dat de keuze niet op hem is gevallen. Daar praat ik met hem over. Maar als ik dan zie hoe hij zijn collega-doelmannen en andere spelers steunt. Daar heb ik ongelooflijk veel respect voor."

248 EK-update: 'Oranje traint al weken op mogelijke strafschoppenreeks'

'Was belangrijk om teugels niet te laten vieren'

Van Nistelrooij, die 35 keer scoorde voor Oranje, weet ook hoe het is om een eindronde sterk te beginnen en er vervolgens na het eerste duel in de knock-outfase uit te liggen. Het gebeurde hem op het WK van 2006 en het EK van 2008.

"Ik heb daar met de groep over gesproken", zei de zeventigvoudig international. "Daarom was het belangrijk om na Oostenrijk de teugels niet te veel te laten vieren. Want dan is het heel lastig om weer in de flow te komen."

Bondscoach De Boer zal ook met Van Nistelrooij bespreken of Donyell Malen of Wout Weghorst zondag met Memphis Depay het aanvalsduo van Oranje in de achtste finales tegen Tsjechië moet vormen. De oud-spits laat zich niet in de kaart kijken. "Donyell steekt inderdaad in goede vorm, maar we zijn blij met verschillende type spitsen. We kijken per wedstrijd wat we nodig hebben."

Van Nistelrooij zou komende maandag eigenlijk beginnen aan zijn eerste training met Jong PSV van het nieuwe seizoen. "Maar gelukkig word ik daar uitstekend vervangen", zei de Brabander, die het afgelopen seizoen al als jeugdtrainer in Eindhoven werkte. "Hopelijk ben ik daar voorlopig nog even niet aanwezig."

Van Nistelrooij debuteert komend seizoen als hoofdtrainer bij de profs in de eerste divisie. "Net als speler", zei de oud-spits die bij FC Den Bosch opgroeide. "Over zes weken beginnen we de competitie met een uitwedstrijd tegen Dordrecht. Maar nu ben ik vooral blij met de kans die ik krijg als assistent bij het Nederlands elftal. Ronald Koeman heeft me voor het EK benaderd en die mogelijkheid aan mij gegeven. Ik grijp die met beide handen aan en ben hem daar erg dankbaar voor."