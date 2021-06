Marten de Roon keert zondag waarschijnlijk terug in de basisopstelling van het Nederlands elftal voor de achtste finale op het EK tegen Tsjechië. De dertigjarige middenvelder wordt door de buitenwacht veelvuldig bekritiseerd, maar is onomstreden bij Oranje. "De Roon is geen typische Nederlandse voetballer."

De Roon reageert op een persconferentie op de KNVB Campus in Zeist gevat als hij er door een journalist op wordt geattendeerd dat hij in de tweede groepswedstrijd tegen Oostenrijk (2-0-zege) zijn 25e interland speelde. "Als De Roon dat kan, dan kan iedereen het", zegt hij.

Het is een knipoog naar zijn critici. In Bergamo, waar De Roon onder contract staat bij Atalanta, lopen ze met hem weg. Golfbreker wordt hij daar liefkozend genoemd. In Nederland is hij over het algemeen een stuk minder geliefd. Te weinig voetballende kwaliteiten, is de tendens. Maar bij de bondscoaches is hij een zekerheid. Eerst bij Ronald Koeman en nu bij Frank de Boer.

"De Roon is geen typische Nederlandse voetballer en heeft eigenlijk meer kenmerken van een Italiaanse voetballer. Hij is een van de beste verdedigende middenvelders in de Serie A. In het spel van Atalanta is hij essentieel. Zonder hem zouden ze niet zó goed zijn", beweert journalist Carlo Canavesi van Bergamo TV.

"Als De Roon een Italiaan was geweest, dan was hij zeker opgeroepen voor het nationale elftal, maar het was wel moeilijk voor hem geweest om een basisplek te veroveren. Roberto Mancini (bondscoach, red.) heeft vooral voor kleine en technische middenvelders gekozen. Daar past De Roon niet tussen. Technisch zijn Verratti, Locatelli, Berardi en Barella stuk voor stuk beter."

'Ik had nooit verwacht dat Marten Oranje zou halen'

De carrière van De Roon is een wonderlijke. Mede door een groeispurt kwam hij tekort in de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij kon terecht bij Sparta Rotterdam en debuteerde daar in 2010 als prof. Twee jaar later vertrok hij naar sc Heerenveen, waarna hij in 2015 bij Atalanta belandde. In het seizoen 2016/2017 maakte hij nog wel een uitstapje naar Middlesbrough.

"Ik had nooit verwacht dat Marten Oranje zou halen", aldus Jan Everse, die bij Sparta de eerste trainer van De Roon was in het betaalde voetbal. "Hij stond bij ons op een middenveld met Kevin Strootman en Lerin Duarte en daar ging alle aandacht naar uit. Hij had moeite om aan te haken."

Everse komt echter met een grote maar. "Marten had een enorme drive om te slagen. Elke training en elke wedstrijd gaf hij tweehonderd procent. Als je jong bent en bij Sparta speelt, dan moet je niet tevreden zijn en hogerop willen. Dat straalde Marten zeker uit. Hij is zo’n speler die bij elke club weer naar een hoger niveau is gegroeid."

"Dat komt voor negentig procent doordat hij zijn beperkingen kent. Maar ook omdat hij leergierig is en goed met kritiek omgaat. Als ik tegen hem zei dat er dingen beter moesten dan nam hij dat gewoon aan. Hij probeerde er echt iets mee te doen. Het is voor een trainer een heel fijne speler om erbij te hebben."

Marten de Roon zit de Oostenrijkse middenvelder Marcel Sabitzer op de huid. Marten de Roon zit de Oostenrijkse middenvelder Marcel Sabitzer op de huid. Foto: Pro Shots

'Marten doet geen gekke dingen'

Inmiddels staat De Roon bij het Nederlands elftal op een middenveld met Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum. In de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië (3-0-zege) werd hij gespaard - bij een gele kaart zou hij geschorst zijn voor de achtste finale - maar zijn vervanger Ryan Gravenberch heeft De Boer niet aan het twijfelen gebracht.

"Memphis is in principe de beste speler van Oranje, maar hij doet altijd zulke moeilijke dingen. Hij kiest telkens voor de moeilijkheidsfactor 10.0 en lijdt daardoor heel veel balverlies. Dan heb je iemand nodig die dat kan compenseren en Marten is daar ideaal voor. Hij doet geen gekke dingen. Koeman en De Boer maken niet voor niets gebruik van hem", vertelt Everse.

"De Roon heeft bij Atalanta enorm aan zijn passing en techniek gewerkt", besluit Canavesi. "En daardoor is hij door de jaren heen steeds minder fouten gaan maken. De technische staf heeft individueel veel met hem gewerkt. Bij Atalanta wordt er veel naar techniek gekeken en dat heeft het spel van De Roon verbeterd."

Nederland-Tsjechië begint zondag om 18.00 uur in de Puskás Aréna in Boedapest en staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Sergey Karasev. De winnaar neemt het in de kwartfinales op tegen Wales of Denemarken, die zaterdag om 18.00 uur tegenover elkaar staan in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.