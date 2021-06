De Deense bondscoach Kasper Hjulmand en zijn ploeg kijken op het EK uit naar de achtste finale tegen Wales in Amsterdam. Na drie vooral emotioneel gezien zware wedstrijden spelen de Scandinaviërs zaterdag in de Johan Cruijff ArenA om een plek bij de laatste acht.

"We kijken hier erg naar uit", vertelde Hjulmand vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar het duel met Wales. "Na drie zeer emotionele wedstrijden in Parken hebben we hoge verwachtingen van deze wedstrijd."

In de eerste wedstrijd van Denemarken tegen Finland (1-0-nederlaag) kreeg Christian Eriksen een hartstilstand. Vervolgens verloor de ploeg van Hjulmand ook van België (2-1), waardoor een plek in de achtste finales kansloos leek. In de derde groepswedstrijd werd echter overtuigend gewonnen van Rusland (4-1).

Wales, dat bij het vorige EK in 2016 verrassend de halve eindstrijd haalde, eindigde achter Italië als tweede in zijn groep. 'The Dragons' wonnen in de poulefase van Turkije (2-0) en speelden gelijk tegen Zwitserland (1-1).

"Ik heb veel respect voor hen en alles wat ze recentelijk hebben bereikt, waaronder de halve finale in 2016", aldus Hjulmand. "Ze krijgen 100 procent steun van hun supporters en de spelers werken hard voor elkaar."

De Deense spelers vermaken zich uitstekend tijdens de training. Foto: Getty Images

'Betekent veel dat we hier mogen spelen'

Pierre-Emile Højbjerg kan niet wachten om zaterdag in Amsterdam op het veld te staan. "Het is een legendarische plaats. Het betekent veel dat we hier een geweldige wedstrijden mogen spelen", aldus de middenvelder van Tottenham Hotspur.

In het duel met Wales treft Højbjerg Gareth Bale, met wie hij afgelopen seizoen samenspeelde bij Tottenham. "Er zijn maar weinig spelers die zo veel hebben gepresteerd als hij in de afgelopen tien jaar. Hij heeft meer dan honderd doelpunten gemaakt voor Real Madrid."

"Hij is een van de beste spelers met wie ik heb gespeeld, en ik weet hoe veel Wales en de nationale ploeg voor hem betekenen."

De achtste finale tussen Wales en Denemarken gaat zaterdag om 18.00 uur van start in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Daniel Siebert.