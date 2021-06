Bondscoach Franco Foda van Oostenrijk is woedend op de UEFA omdat zijn ploeg niet op Wembley mag trainen in de aanloop naar de achtste finale tegen Italië op het EK. Volgens de Europese voetbalbond heeft het veld in Londen tijd nodig om te herstellen.

"Dit is echt een schande", foeterde Foda. "Het is om een beetje moedeloos van te worden. Elke club heeft het recht even te oefenen in het stadion waar gespeeld wordt. Dat recht is ons ontzegd."

De 55-jarige coach liet eerder al weten niet blij te zijn met een wedstrijd in Londen, omdat vanwege de coronamaatregelen vrijwel geen supporters uit Oostenrijk of Italië in de Britse hoofdstad terechtkunnen.

De achtste finale tussen Italië en Oostenrijk is niet de enige wedstrijd die nog in Londen wordt gespeeld. Ook beide halve finales en de eindstrijd vinden plaats op Wembley.

Oostenrijk trainde vrijdag in Seefeld.

'Italië heeft meeste indruk op mij gemaakt'

Foda verwacht in ieder geval dat zijn ploeg het bijzonder lastig zal krijgen in de achtste finale. "Italië is de ploeg die de meeste indruk op mij heeft gemaakt. Ze vallen goed aan, hun positiespel is goed en ze zijn ook sterk in de omschakeling."

"Zelfs in de derde wedstrijd speelden ze sterk, ook al hadden ze veel wijzigingen doorgevoerd", zei hij over de laatste groepswedstrijd van Italië tegen Wales (1-0-zege). "Ze hebben een gevaarlijke ploeg."

Italië won in de groepsfase ook overtuigend van Zwitserland (3-0) en Turkije (3-0). Oostenrijk ging als nummer twee door in de groep van het Nederlands elftal.

De achtste finale tussen Italië en Oostenrijk begint zaterdag om 21.00 uur op Wembley en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor.