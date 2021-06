Het Nederlands elftal traint al weken om de paar dagen op strafschoppen voor het geval een duel in de knock-outfase van het EK beslist wordt vanaf de penaltystip. Bondscoach Frank de Boer, die zelf een ongelukkig verleden kent met strafschoppen bij Oranje, gelooft er heilig in dat een goede voorbereiding het verschil kan maken.

"We trainen heel serieus op strafschoppen, daar zijn we vanaf dag één van de voorbereiding al mee bezig. Met camera's erbij, om alles terug te kunnen zien", aldus De Boer, die het zondagavond in de achtste finales met Oranje opneemt tegen Tsjechië. "Ik ben ervan overtuigd dat je erop kunt trainen."

In de jaren dat De Boer nog speler was bij Oranje werd weleens geopperd dat penalty's niet te trainen waren en werd een serie op een EK of WK vergeleken met een loterij. Het waren de jaren dat het Nederlands elftal steevast ten onder ging vanaf 11 meter.

In de halve finale van het WK 1998 tegen Brazilië benutte De Boer zijn penalty, maar missers van zijn broer Ronald en Phillip Cocu werden Oranje fataal. Twee jaar later liep Nederland een penaltytrauma op in de halve finale van het EK tegen Italië. De Boer miste zowel in de reguliere speeltijd als in de serie en ook Patrick Kluivert, Jaap Stam en Paul Bosvelt faalden.

De Boer: "In die tijd trainde ik ook op penalty's, maar meer dan goed was. De dag voor de halve finale van het EK tegen Italië heb ik veertig strafschoppen genomen. Ik schoot ze altijd strak in dezelfde hoek in het zijnet, maar die dag scoorde ik links, rechts, hoog, laag... Bijna alles was raak, maar dat zorgde er wel voor dat ik een dag later tegen Italië ineens ging twijfelen toen ik tegenover Toldo stond. Moest ik wel vasthouden aan mijn vaste hoek? Het gevolg: ik schoot niet in mijn vaste hoek, maar links van de keeper. Je weet hoe dat afgelopen is."

248 EK-update: 'Oranje traint al weken op mogelijke strafschoppenreeks'

Alleen Memphis en Klaassen hebben penalty-ervaring

De ervaring van De Boer leidt er nu toe dat elke Oranje-speler maar een penalty neemt als erop getraind wordt. Bij een open training, daags na de oefenzege op Georgië, werd zelfs een heuse strafschoppenserie nagebootst, met twee teams en een eigen keeper. Net als in een serie moesten spelers van de middenlijn naar de stip lopen.

De Boer beseft dat hij de spanning van een wedstrijd niet kan nabootsen, maar hij wil door te trainen wel vastigheden creëren voor het geval zijn spelers daadwerkelijk moeten aanleggen voor een plek in de volgende ronde. Tijdens het trainingskamp in Portugal eind mei vergeleek hij het nemen van een strafschop al met het serveren van Rafael Nadal.

"Zie wat Nadal allemaal doet qua rituelen voordat hij serveert. Het zijn steeds weer de vertrouwde handelingen en dan: bam! Zo creëert hij een concentratiemoment voor zichzelf. Dat moment kunnen voetballers ook creëren voor een strafschop."

Punt van zorg is wel dat Oranje minder specialisten heeft dan tijdens het WK 2014. Toen waren Arjen Robben, Robin van Persie en Dirk Kuijt 'zekerheidjes' in de series tegen Costa Rica en Argentinië. Van de huidige EK-selectie hebben alleen Memphis Depay (vijf keer raak, een keer mis) en Davy Klaassen (een keer raak) ervaring met het nemen van een strafschop voor het Nederlands elftal.

De Boer: "Dat geeft alleen maar meer reden om de spelers nu goed voor te bereiden op een eventuele serie. En natuurlijk geeft trainen geen garanties, maar het kan wel houvast bieden tijdens een stressmoment."