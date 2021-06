De knock-outfase van het EK wordt zondag vervolgd met nog eens twee wedstrijden. Om 18.00 uur speelt het Nederlands elftal in Boedapest tegen Tsjechië. Het duel wordt vanaf 21.00 uur gevolgd door de eerste échte kraker van de achtste finales: België-Portugal.

18.00 uur, Puskás Aréna in Boedapest: Nederland-Tsjechië

Voor Nederland lijkt de weg naar de halve finales open te liggen. Maar voordat de ploeg van bondscoach Frank de Boer überhaupt aan de volgende ronde mag denken, moet Oranje eerst nog Tsjechië verslaan. De Tsjechen pakten vier punten in een poule met Engeland, Kroatië en Schotland en hopen op een stunt.

Weetje over de wedstrijd: Geen enkel land scoorde in de groepsfase vaker dan het Nederlands elftal. Oranje trof in drie duels al acht keer doel.

Speler om in de gaten te houden: Patrik Schick was één van de revelaties van de groepsfase. De spits van Bayer Leverkusen maakte in de poulefase drie doelpunten. Vooral de goal tegen Schotland - een bekeken schot vanaf de middenlijn - was prachtig.

Patrik Schick na zijn prachtgoal tegen Schotland. Patrik Schick na zijn prachtgoal tegen Schotland. Foto: Getty Images

21.00 uur, Estadio de La Cartuja, Sevilla: België-Portugal

België werd groepswinnaar in poule B, maar zit desondanks aan de zwaarste kant van het schema. De eerste horde op weg naar Wembley is Portugal, dat als nummer drie uit de 'Poule des Doods' doorging. Het is vandaag niet alleen België tegen Portugal, maar ook Romelu Lukaku tegen Cristiano Ronaldo. Een duel tussen twee topspitsen.

Weetje over de wedstrijd: Het is voor het eerst in de historie dat België en Portugal tegenover elkaar staan op een eindtoernooi. Wel troffen de landen elkaar zes keer eerder in een kwalificatiereeks van een groot toernooi. Zo won Portugal in 2007 met 4-0 van België door twee doelpunten van Cristiano Ronaldo.

Speler om in de gaten te houden: Over Cristiano Ronaldo gesproken. De Portugees is voorlopig de ster en topscorer van het toernooi met vijf doelpunten. Met zijn 109e interlandgoal evenaarde hij bovendien het wereldrecord van Iraniër Ali Daei. Hij heeft nog één treffer nodig om het record alleen op zijn naam te zetten.