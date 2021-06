In het eerste achtstefinaleduel van dit EK nemen Denemarken en Wales het zaterdag in Amsterdam tegen elkaar op. Een paar uur later is het aan favoriet Italië de taak om Oostenrijk op Wembley in Londen aan de kant te schuiven.

18.00 uur, Johan Cruijff ArenA, Amsterdam: Wales-Denemarken

Nadat Wales knap als tweede doorging in een poule met Italië, Turkije en Zwitserland, treft de ploeg van aanvoerder Gareth Bale in de achtste finales Denemarken. De Denen wonnen het laatste pouleduel met 4-1 van Rusland, waardoor ze zich toch nog als nummer twee voor de achtste finales plaatsten. De wedstrijd tussen Wales en Denemarken wordt in de Johan Cruijff ArenA gespeeld en is het laatste EK-duel op Nederlandse bodem.

Weetje over de wedstrijd: Denemarken werd afgelopen week het eerste team ooit dat zich na twee nederlagen in de eerste twee pouleduels toch nog voor de knock-outfase van het EK wist te plaatsen.

Speler om in de gaten te houden: Mikkel Damsgaard maakte in de groepsfase indruk met zijn dribbels en was tegen Rusland goed voor een fantastisch doelpunt. De twintigjarige aanvallende middenvelder van het Italiaanse Sampdoria staat in eigen land bekend als groot talent en lijkt die belofte dit toernooi al in te lossen.

Mikkel Damsgaard na zijn doelpunt tegen Rusland. Foto: Getty Images Mikkel Damsgaard na zijn doelpunt tegen Rusland. Foto: Getty Images Foto: Getty Images

21.00 uur, Wembley, Londen: Italië-Oostenrijk

Het overtuigende Italië kreeg dit EK nog geen doelpunt tegen. De 'Azzurri' werden met negen punten eerste in poule A en treffen de nummer twee uit poule C: Oostenrijk. De Oostenrijkers verloren weliswaar van Nederland (2-0), maar schoven Noord-Macedonië en Oekraïne aan de kant. De favorietenrol ligt hoe dan ook bij Italië, dat langzaamaan als één van de favorieten voor de eindzege wordt gezien.

Weetje over de wedstrijd: Italië is al dertig duels op rij ongeslagen. Lukt het de ploeg van bondscoach Robert Mancini om van Oostenrijk te winnen, dan breekt het een record uit 1930. Nooit eerder bleef de Italiaanse ploeg zoveel duels zonder nederlaag.

Speler om in de gaten te houden: Marco Verratti was twee maanden geblesseerd en miste de eerste twee EK-duels van Italië. De middenvelder van Paris Saint-Germain mocht in het groepsduel met Wales wél starten en maakte indruk. Het is de verwachting dat hij ook vanavond in de basis staat.