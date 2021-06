Giorgio Chiellini lijkt fit genoeg om zaterdag in actie te komen in het achtstefinaleduel van Italië met Oostenrijk. De verdediger deed vrijdag de laatste groepstraining mee.

De 36-jarige Chiellini speelde in de openingswedstrijd van het EK tegen Turkije negentig minuten, maar moest zich in het tweede duel met Zwitserland geblesseerd laten wisselen. De routinier miste door de dijbeenblessure het slotduel met Wales (1-0).

Nu lijkt Chiellini dus wel op tijd fit om tegen Oostenrijk zijn rentree te maken. Het is nog niet bekend of de 109-voudig international aan de aftrap kan staan op Wembley. Als dat wel zo is, vormt hij waarschijnlijk weer een centraal duo met Leonardo Bonucci.

Italië won al zijn groepswedstrijden zonder een doelpunt te incasseren en is zodoende uitstekend begonnen aan het EK. Oostenrijk eindigde met zes punten als tweede in een poule met Oranje, Oekraïne en Noord-Macedonië.

De wedstrijd tussen Italië en Oostenrijk begint zaterdag om 18.00 uur in Londen. De winnaar van dat achtstefinaleduel neemt het in de kwartfinales op tegen België of regerend Europees kampioen Portugal, die zondag om 21.00 uur tegen elkaar spelen.