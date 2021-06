In de rubriek Oud-Oranje oordeelt leggen we een oud-international vijf vragen voor over het Nederlands elftal op dit EK. In aflevering 8 Daryl Janmaat, die met Oranje actief was op het WK van 2014.

1. Ben je net als veel andere Nederlanders ook zo bezig geweest met wie de tegenstander in de achtste finales zou worden?

"Nee, ik was daar niet mee bezig. Dat liet ik over aan de journalisten. Ik las toevallig dat het Tsjechië werd."

2. In Nederland lijken veel mensen al bezig met de kwartfinales of zelfs de halve finales. Hoe groot acht je de kans dat Tsjechië onderschat wordt door Oranje?

"Ik ga ervan uit dat je niet zo snel een tegenstander onderschat als je een achtste finale op een EK speelt. Ik neem aan dat Nederland wel gebrand is om die wedstrijd te winnen."

Daryl Janmaat baalt, terwijl de Tsjechen de winnende treffer in blessuretijd (2-1) vieren in de EK-kwalificatiewedstrijd in 2014. Daryl Janmaat baalt, terwijl de Tsjechen de winnende treffer in blessuretijd (2-1) vieren in de EK-kwalificatiewedstrijd in 2014. Foto: ANP

3. Wat verwacht je van de wedstrijd tegen Tsjechië?

"Ik verwacht vooral dat Nederland gewoon gaat winnen. Ze hebben betere spelers en een beter team. Op de achtste finales van een EK kan je niet snel spreken van een makkelijke wedstrijd, maar als Nederland zo speelt als in de afgelopen wedstrijden, hebben ze een goede kans om te winnen."

4. Hoe zou jouw ideale opstelling tegen Tsjechië eruitzien?

"Met vijf verdedigers is het goed gegaan, dus dat zou ik zo laten staan. Daar heb je negen punten mee gehaald. Ik zou zoveel mogelijk vastigheden inbouwen en niet te veel wisselen. Ik denk dat het enige vraagteken is wie er naast Memphis Depay gaat starten. Ik denk persoonlijk dat Donyell Malen en Memphis een hele goede klik hebben."

5. Hoever zie je Oranje komen?

"Heel ver. Ik denk dat ze een goede kans maken om de halve finales te bereiken en dan hangt het ervan af tegen wie ze spelen. Dan weet je dat je een sterke tegenstander treft en dat het lastig wordt. Maar het bereiken van de halve finales zou al een prestatie op zich zijn. Waarom zou je dan niet de finale kunnen bereiken? Ik geloof niet dat Duitsland en Engeland veel beter zijn dan Nederland."