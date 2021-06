Álvaro Morata heeft uitgebreid gereageerd op de kritiek die hij tot dusver heeft gekregen op het EK. De spits van Spanje onthult dat hij en zijn familie doodsbedreigingen hebben ontvangen en vraagt om meer inlevingsvermogen.

"Ik ben de eerste die begrijpt dat je als spits kritiek krijgt als je niet scoort. Maar ik zou graag zien dat mensen zich in mij proberen te verplaatsen en zien hoe het is als jij en je familie worden bedreigd. Deze week kreeg ik zelfs een bericht van iemand die hoopte dat mijn kinderen zouden sterven", zei Morata donderdagavond in gesprek met de Spaanse radiozender Cadena COPE.

Spanje maakt tot dusver een moeizaam EK door en Morata lijkt de kop van Jut. De spits van Juventus begon alle groepsduels in de basis, maar miste tegen Zweden (0-0) grote kansen en verzuimde tegen Slowakije (5-0) een penalty te benutten. Tegen Polen (1-1) kwam de Spanjaard wel tot scoren.

"Wat me raakt, is dat mijn vrouw nu veel heeft moeten doorstaan", zei de 28-jarige Morata. "Mijn kinderen gingen naar de wedstrijd in Sevilla met de naam van hun vader op hun shirt en kregen dingen naar hun hoofd geslingerd. Ik begrijp het als er kritiek is als ik mijn rol niet goed vervul, maar er zijn grenzen."

Bondscoach Luis Enrique en medespelers steunen Morata, maar hij vindt het moeilijk om de kritiek van zich af te zetten. "Na de wedstrijd tegen Polen heb ik negen uur wakker gelegen. Ik was boos dat we niet hadden gewonnen. Ik ben een supergelukkige persoon, maar vind het heel erg als ik mijn werk niet goed doe."

Morata, die in 43 interlands 20 keer scoorde, neemt het maandag met Spanje in de achtste finales van het EK op tegen Kroatië. Bij een zege wacht de Europees kampioen van 2008 en 2012 in de kwartfinales mogelijk een krachtmeting met Frankrijk.